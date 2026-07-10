Учасники сутички з ТЦК у Львові перепросили військових після “виховної бесіди”

Кілька учасників масштабної сутички з представниками ТЦК у Львові записали відео з вибаченнями перед військовослужбовцями. Ролики опублікували ветеран Антон Петрівський і командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук.

За словами автора одного з відео, з учасниками конфлікту провели “виховну бесіду”.

На оприлюднених кадрах двоє чоловіків просять пробачення за свої дії. Один із них заявив, що після відповідної підготовки готовий піти служити до ЗСУ.

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Інший чоловік сказав, що є чинним військовослужбовцем і перебуває у відпустці. Він перепросив у побратимів і заявив, що після завершення відпустки повернеться на поле бою.

Автор відео також повідомив, що серед присутніх на кадрах є неповнолітні, які, за його словами, брали участь у сутичці.

Ще одне відео з вибаченнями опублікував Дмитро Кухарчук. На ньому чоловік каже, що брав участь у сутичці з автомобілем ТЦК, перепрошує за це і заявляє, що готовий понести “будь-яке покарання”.

Конфлікт у Львові стався 8 липня у Сихівському районі під час заходів з оповіщення. Група людей заблокувала службовий транспорт військовослужбовців, поводилася агресивно, пошкодила і зрештою перекинула автомобіль ТЦК.

У Львівському обласному ТЦК заявляли, що протистояння тривало з 21:00 до 02:30. За даними ТЦК, двоє військовослужбовців зазнали фізичного насильства, їх доправили до травмпункту. Тяжких травм у них не було.

Також у ТЦК повідомляли, що на місці залишалася інша група оповіщення, яку заблокували невідомі особи. Усі події мають отримати правову оцінку.

Начальник Сихівського районного ТЦК Борис Пруцьких, коментуючи відео, на якому військовий бʼє одного з учасників натовпу, заявив, що, на його думку, йшлося про самооборону.

Львівський обласний ТЦК призначив службове розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців під час оповіщення.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що правоохоронці ідентифікували осіб, які вчинили напад на військовослужбовців у Львівському мікрорайоні Сихів. Частину фігурантів уже затримали.