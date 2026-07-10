Верховний Суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій РНБО

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив п’ятому президенту України Петру Порошенку у скасуванні санкцій, запроваджених проти нього рішенням РНБО. Відповідний указ президента Володимира Зеленського залишається чинним.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання, рішення оголосила колегія суддів.

“У задоволенні адміністративного позову Порошенка Петра Олексійовича до президента України Зеленського Володимира Олександровича, за участю третіх осіб, РНБО, Кабміну, Мінекономіки про визнання протиправним і скасування указу відмовити”, — оголосила суддя.

Реклама

Реклама

У лютому 2025 року Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про персональні санкції проти низки осіб, серед яких був Петро Порошенко.

Обмеження передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, транзиту, польотів і перевезень територією України, а також запобігання виведенню капіталів за кордон. Санкції запроваджені безстроково.

Порошенко оскаржив рішення у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. Він також заявляв про нібито тиск на суд і звинувачував у цьому заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.

В Офісі президента звинувачення відкинули. Мудра наголосила, що її роль полягає виключно у формуванні правової позиції держави в суді, а твердження про тиск назвала безпідставними.