Зеленський підписав нові санкційні укази: хто потрапив під обмеження

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій.

Про це повідомили в Офісі президента.

Перший указ стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс.

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Йдеться про суб’єктів, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, а також забезпечують російську авіацію метеорологічною та інформаційно-технічною підтримкою.

Другий санкційний пакет стосується зрадників і колаборантів. До нього увійшли 67 фізичних та одна юридична особа, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях.

Серед них — так звані міністри, депутати та судді.

Зокрема, під санкції потрапила директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка, за даними Офісу президента, допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії.

Також у списку — керівник агрофірми «МИР» Іван Доценко, який закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу.

Обмеження запроваджено і проти підприємства «Союзметалсервіс». Воно забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.

«Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України — на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, — повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу», — заявив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Всю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.