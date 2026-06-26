Росія атакувала Ізюм безпілотниками: загинула жінка, троє людей поранені

Маєток із басейном і земля на курорті: ДБР підозрює керівника Держгеокадастру Буковини у незаконному збагаченні на 32 млн грн

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Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 11 автомобілів, які перебували поблизу місця влучання.

Ще троє цивільних отримали поранення — дві жінки та чоловік. Постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

За попередніми даними, ворог застосував два ударні БпЛА, повідомили в поліції Харківської області .