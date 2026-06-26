Росія атакувала Ізюм безпілотниками: загинула жінка, троє людей поранені

Російські війська 26 червня атакували місто Ізюм Харківської області ударними безпілотниками.
За попередніми даними, ворог застосував два ударні БпЛА, повідомили в поліції Харківської області.
Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. На місці загинула 79-річна жінка.
Ще троє цивільних отримали поранення — дві жінки та чоловік. Постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.
Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 11 автомобілів, які перебували поблизу місця влучання.
За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Поліцейські документують наслідки російської атаки та збирають докази воєнного злочину.