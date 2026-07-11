Росія вдарила по Ізюму та Харкову: п’ятеро людей постраждали

За попередніми даними, постраждала одна людина. На місці влучання виникла пожежа, підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки атаки.

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