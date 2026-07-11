Росія вдарила по Ізюму та Харкову: п’ятеро людей постраждали

Російські війська завдали удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждалим надають медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
На місці працюють екстрені служби.
Також російські війська атакували Шевченківський район Харкова. Зафіксовано влучання в автозаправну станцію.
За попередніми даними, постраждала одна людина. На місці влучання виникла пожежа, підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки атаки.