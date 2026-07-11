        Події

        Росія вдарила по Ізюму та Харкову: п’ятеро людей постраждали

        Віктор Алєксєєв
        11 Липня 2026 14:53
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        Ілюстративне фото / Фото: ДСНС
        Ілюстративне фото / Фото: ДСНС

        Російські війська завдали удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Постраждалим надають медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

        На місці працюють екстрені служби.

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        Також російські війська атакували Шевченківський район Харкова. Зафіксовано влучання в автозаправну станцію.

        За попередніми даними, постраждала одна людина. На місці влучання виникла пожежа, підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки атаки.


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