        Політика

        Помер давній соратник Путіна, ексміністр оборони РФ Сергій Іванов

        Віктор Алєксєєв
        26 Червня 2026 16:21
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        Сергій Іванов і Володимир Путін / Фото: ТАСС
        Сергій Іванов і Володимир Путін / Фото: ТАСС

        У Росії помер колишній міністр оборони РФ і спецпредставник президента Росії Сергій Іванов.

        Про це пишуть російські ЗМІ. Іванову було 73 роки.

        Останні десять років Іванов обіймав посаду спецпредставника президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту. У лютому Володимир Путін відправив його у відставку.

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        Іванов був одним із давніх соратників Путіна. Вони були ровесниками, однокашниками та разом служили в КДБ.

        У різні роки Іванов обіймав низку високих посад у Росії. Він був секретарем Ради безпеки, міністром оборони, віцепрем’єром уряду та керівником адміністрації президента РФ.

        У 2006–2007 роках Іванова називали одним із потенційних наступників Путіна. Тоді він конкурував із Дмитром Медведєвим у так званій «битві наступників».

        З державної служби Іванов пішов у лютому цього року.


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