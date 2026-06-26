Помер давній соратник Путіна, ексміністр оборони РФ Сергій Іванов

У Росії помер колишній міністр оборони РФ і спецпредставник президента Росії Сергій Іванов.
Про це пишуть російські ЗМІ. Іванову було 73 роки.
Останні десять років Іванов обіймав посаду спецпредставника президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту. У лютому Володимир Путін відправив його у відставку.
Іванов був одним із давніх соратників Путіна. Вони були ровесниками, однокашниками та разом служили в КДБ.
У різні роки Іванов обіймав низку високих посад у Росії. Він був секретарем Ради безпеки, міністром оборони, віцепрем’єром уряду та керівником адміністрації президента РФ.
У 2006–2007 роках Іванова називали одним із потенційних наступників Путіна. Тоді він конкурував із Дмитром Медведєвим у так званій «битві наступників».
З державної служби Іванов пішов у лютому цього року.