У Росії немає плану виходу з паливної кризи, — аналітик

Економічний аналітик Станимир Добрев заявив, що російська влада не має плану подолання дефіциту пального і фактично може лише сподіватися, що ситуація не призведе до паливних протестів до кінця року. За його словами, можливості Росії для швидкого вирішення проблеми обмежені.

Про це Станимир Добрев пише в X.

Як зазначає Добрев, збільшення виробництва за рахунок погіршення якості бензину та використання більшої кількості легких нафтопродуктів не вирішить проблему. Він порівняв такий підхід із «лейкопластирем на відкритій рані».

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Постачання пального з Білорусі не зможе суттєво змінити ситуацію. Для покриття потреб Росії такі поставки довелося б збільшити щонайменше у 10 разів, однак таких можливостей у Мінська немає.

Добрев зазначив, що після попередньої паливної кризи Росія не встигла створити додаткові великі резервуари для зберігання пального. Такі потужності будуються роками, а не кількома місяцями.

Крім того, Росія не може просто закупити великі обсяги пального морем, оскільки її інфраструктура переважно створена для експорту, а не для масштабного імпорту.

За словами оглядача, російське керівництво намагається перекласти відповідальність за паливну кризу на губернаторів. Президент РФ Володимир Путін не хоче особисто займатися проблемою, яку вважає незначною.

Добрев вважає, що найбільш реалістичний варіант для Росії зараз — сподіватися, що ситуація не призведе до масштабних паливних протестів. Він також зазначив, що обмеження на продаж бензину в різних регіонах РФ продовжують з’являтися.