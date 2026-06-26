У Криму та Севастополі оголосили режим надзвичайної ситуації

В окупованому Криму та Севастополі запроваджують режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Про це заявив призначений Росією так званий “глава Криму” Сергій Аксьонов.

За його словами, відповідне рішення ухвалили спільно з окупаційним “губернатором” Севастополя Михайлом Развожаєвим.

Аксьонов заявив, що в Криму та Севастополі мають бути підписані укази про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру.

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За версією окупаційної влади, рішення нібито ухвалене “для впорядкування питань економічного характеру”.

Аксьонов стверджує, що режим НС має дозволити швидше вирішувати завдання, пов’язані зі “стабільним функціонуванням усіх сфер”, від яких залежить життєзабезпечення населення.

Інших деталей, зокрема про конкретні причини запровадження режиму НС, окупаційна влада наразі не навела.