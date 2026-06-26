“Винахідливість українців не має рівних”: у ЄБРР назвали головну перевагу України для інвесторів

Найціннішим активом і головною конкурентною перевагою України є людський капітал, а здатність українців працювати, адаптуватися та впроваджувати інновації в умовах війни не має аналогів у світі. Про це в інтерв’ю BBC заявив віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне.

За його словами, саме люди є ключовим фактором, який робить Україну привабливою для інвесторів навіть під час повномасштабної війни.

“Те, що сталося за останні чотири роки, показало, що людський капітал та винахідливий підхід українців у подоланні криз не мають собі рівних”, — сказав Патроне.

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Він наголосив, що Україна вже зараз змінює оборонну доктрину, винаходить нові способи ведення війни, а її здатність до інновацій стала прикладом для всього світу.

Від лютого 2022 року ЄБРР інвестував в Україну 10 млрд євро. Понад третина цієї суми — 3,5 млрд євро — була спрямована на енергетику. Решта коштів пішла на проєкти у транспорті, муніципальній інфраструктурі, аграрному секторі, а також на підтримку малого і середнього бізнесу.

Напередодні Конференції з відновлення України у Гданську ЄБРР та Ощадбанк підписали угоду на 510 млн євро. Ці кошти мають розширити фінансування українського бізнесу під час війни.

Патроне зазначив, що Україна залишається великим ринком для інвесторів. За його словами, під час повоєнної реконструкції буде багато можливостей у будівельних матеріалах, критичній сировині, високих технологіях, енергетиці, інфраструктурі, агросекторі та фінансовій сфері.

Окремо віцепрезидент ЄБРР зупинився на аграрному секторі. За оцінками банку, інтеграція України до ЄС може суттєво посилити європейський агробізнес на світовому ринку.

В Україні є близько 41 млн гектарів сільськогосподарських угідь, тоді як у ЄС — приблизно 157 млн гектарів. Тобто після інтеграції України сільськогосподарські землі Євросоюзу можуть збільшитися майже на чверть.

“За умови правильної інтеграції це може створити синергію, яка дозволить європейському проєкту у сфері агробізнесу посісти надзвичайно конкурентну позицію порівняно з рештою світу”, — заявив Патроне.

Водночас він визнав, що аграрна тема буде однією з найделікатніших у процесі вступу України до ЄС. За словами представника ЄБРР, необхідно враховувати занепокоєння європейських фермерів, оскільки вони є законними.

Патроне наголосив, що інтеграція українського та європейського агросекторів не має нашкодити фермерам у ЄС. Навпаки, вона повинна створити умови для взаємного посилення — від виробництва і переробки до зберігання, торгівлі, біопалива та інших напрямів використання аграрної продукції.

Ще один ключовий напрям роботи ЄБРР в Україні — енергетика. За словами Патроне, підготовка до чергової воєнної зими триває за двома напрямами: виробництво та генерація енергії, а також її передача.

“Якщо все піде за планом, до початку зими буде встановлено 700 МВт нової генерації завдяки проєктам, які фінансує ЄБРР, та 400 МВт на опалення”, — сказав віцепрезидент банку.

ЄБРР також підтримує “Укренерго” разом з іншими партнерами, зокрема Європейським інвестиційним банком і Світовим банком. Окремий напрям — підтримка “Нафтогазу” у закупівлі газу за межами України в разі потреби.

Патроне зазначив, що після російських атак по енергетичних і газових об’єктах “Нафтогаз” демонструє “надзвичайні результати” у відновленні виробничих потужностей, компресорних станцій і газотранспортної інфраструктури.

За його словами, ситуація в енергетиці зараз краща, ніж партнери України побоювалися кілька місяців тому.

“Я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ми підійдемо до зими, маючи достатній запас міцності, щоб забезпечити потреби як домогосподарств, так і промисловості України”, — сказав він.

Водночас віцепрезидент ЄБРР назвав неприйнятним корупційний скандал, який восени зачепив українську енергетику. За його словами, це особливо прикро з огляду на те, скільки українців борються за країну на фронті.

Патроне зазначив, що для міжнародних партнерів це стало болючим сигналом, але сам факт викриття таких історій також свідчить про роботу антикорупційних механізмів.

На його думку, Україна має продовжувати реформу корпоративного управління, особливо в державному секторі. Це необхідно, якщо країна хоче створити інвестиційний клімат, привабливий для іноземних і внутрішніх інвесторів.

Він нагадав, що в Україні великий державний сектор економіки, а понад половина банківської системи перебуває в руках держави. Тому якісне управління державними компаніями та банками є критично важливим.

Патроне також наголосив на необхідності фіскальної дисципліни. За його словами, країна, яка значною мірою покладається на підтримку зовнішніх партнерів для покриття бюджетного розриву, має відповідально ставитися до доходів і видатків.

Він зазначив, що податкові стимули та пільги можуть бути доречними вже після стабілізації ситуації. Але перед цим Україна має зміцнити верховенство права, спростити бюрократичні процедури та створити рівні правила гри для всіх учасників ринку.

Віцепрезидент ЄБРР підкреслив, що попри війну, руйнування та високі ризики Україна залишається привабливою для бізнесу завдяки розміру ринку, майбутній відбудові, ресурсам, технологічному потенціалу та здатності українців швидко адаптуватися до криз.

“Україна — це великий ринок”, — наголосив Патроне.

ЄБРР є одним із ключових міжнародних фінансових партнерів України під час повномасштабної війни. Банк фінансує проєкти в енергетиці, інфраструктурі, агросекторі, фінансовій системі та приватному бізнесі, а також бере участь у підготовці країни до відбудови та подальшої інтеграції з ЄС.