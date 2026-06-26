Дрони СБУ вдарили по кораблях РФ і комплексу С-400 у районі Керченської протоки

Служба безпеки України заявила про успішне ураження російських суден військового забезпечення та засобів протиповітряної оборони в тимчасово окупованій Керчі. Удари завдали воїни “Альфи” СБУ в межах 40-денної операції впливу на РФ, повідомили в українській спецслужбі.

За даними СБУ, безпілотники атакували судна, які перебували на території суднобудівного заводу в окупованій Керчі.

Під удар потрапили кабельні кораблі проєкту 15310 “Волга” та “Вятка”, а також вантажопасажирський пором “Петропавловск”, готовність якого, за даними СБУ, становила 96%.

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Унаслідок ударів на суднах виникла масштабна пожежа.

У СБУ зазначили, що “Волга” та “Вятка” будувалися для Міністерства оборони РФ. Їхнє призначення — розгортання системи гідроакустичного спостереження “Гармонія” для підводної військової розвідки.

Крім того, за даними спецслужби, ці судна можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Вартість кожного з таких кораблів, як заявили в СБУ, становить сотні мільйонів доларів.

Окремо українські безпілотники уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

У СБУ наголосили, що системні удари по російській військовій інфраструктурі в окупованому Криму зменшують можливості РФ використовувати півострів як логістичний і військовий хаб.

У спецслужбі зазначили, що виведення з ладу засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а ураження кораблів і портової інфраструктури підриває спроможність російських військ забезпечувати своє угруповання.

Керч і район Керченської протоки мають ключове значення для російської військової логістики в окупованому Криму. Через цю зону РФ перекидає ресурси, прикриває морські маршрути та забезпечує частину військової інфраструктури на півострові.