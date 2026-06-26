У Росії заявили про наймасованішу атаку дронів за рік: пожежі на хімкомбінаті “Азот” та в Криму

У ніч проти 26 червня російські регіони та окупований Крим зазнали масованої атаки безпілотників. Міноборони РФ заявило про нібито знищення 660 українських дронів, а ASTRA назвала цю нічну атаку наймасованішою за рік.

За повідомленнями ASTRA, у Новомосковську Тульської області місцеві жителі всю ніч чули численні вибухи. За їхніми словами, під атакою міг бути хімічний комбінат “Азот”.

Згодом ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз кадрів очевидців повідомила, що дим, імовірно, підіймався з боку підприємства.

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Губернатор Тульської області підтвердив пошкодження “на промисловому підприємстві в Новомосковську”, а також на лінії електропередач. У Щокінському районі, за його словами, пошкоджено приватний житловий будинок, постраждала жінка.

Також ASTRA повідомила, що система моніторингу пожеж NASA зафіксувала пожежу на Новомосковській ГРЕС. Вона є філією Новомосковської акціонерної компанії “Азот”.

Новомосковський “Азот” входить до холдингу “Єврохім” і є одним із найбільших виробників аміаку та азотних добрив у Росії. На підприємстві також виробляють азотну кислоту, метанол, хлор, каустичну соду та іншу хімічну продукцію.

ASTRA нагадує, що цей завод уже горів після атаки в ніч на 14 червня.

За даними Reuters, два заводи “Єврохіму” — Невинномиський азотний завод і Новомосковський “Азот” — у 2022–2024 роках відправили на завод імені Свердлова в Дзержинську щонайменше 38 тис. тонн оцтової кислоти та майже 5 тис. тонн азотної кислоти. Ці речовини можуть використовуватися у виробництві октогену та гексогену, які застосовують для артилерійських боєприпасів.

Про наслідки атаки також повідомляли в окупованому Криму. Моніторингова група “Кримського вітру” з посиланням на супутникові дані заявила про пожежі на аеродромі малої цивільної авіації під Керчю.

За даними каналу, на території цього аеродрому російські військові розмістили ЗРПК “Панцирь-С1” та радіолокаційні станції. Уночі підписники повідомляли про проліт дронів над Керчю та вибухи.

Також “Кримський вітер” повідомив про пожежу на трасі “Таврида” в Ленінському районі Криму біля села Горностаївка. Автори каналу припустили, що міг бути уражений бензовоз, однак офіційного підтвердження цього немає.

Окремо моніторингова група заявила про пожежу на суднобудівному заводі “Залив” у Керчі. За супутниковими даними, два осередки пожежі фіксувалися в акваторії заводу. Канал зазначив, що це може бути або влучання по кораблях чи суднах, або зміщення теплових сигнатур.

На заводі “Залив” з 2020 року будують два універсальні десантні кораблі проєкту 23900 — “Іван Рогов” і “Митрофан Москаленко”.

На тлі нічних вибухів і атак у Криму також утворилася велика черга перед Керченським мостом на виїзд з півострова. За повідомленнями російських Z-пабліків, зранку в черзі на ручний огляд з боку Керчі перебували близько 1800 транспортних засобів.

Російське Міноборони заявило, що протягом ночі ППО нібито збила 660 безпілотників над Бєлгородською, Брянською, Курською, Орловською, Калузькою, Липецькою, Ростовською, Воронезькою, Тульською, Рязанською та Астраханською областями, Московським регіоном, окупованим Кримом, а також над акваторіями Чорного й Азовського морів.

Українська сторона станом на момент публікації офіційно не коментувала повідомлення про удари по об’єктах у Тульській області та окупованому Криму.