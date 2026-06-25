        Суспільство

        Спека посилюється: де в Україні 26 червня буде до +35°

        Віктор Алєксєєв
        25 Червня 2026 22:08
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        Вечірня Теребовля / Фото: Facebook Oksana Tur
        Вечірня Теребовля / Фото: Facebook Oksana Tur

        У п’ятницю, 26 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску та тепла повітряна маса, що повільно поширюється із заходу.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, без опадів буде на більшій частині території країни. Лише у південній частині, східних та Вінницькій областях вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози.

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        Вітер очікується північний і північно-західний, 7–12 м/с.

        Температура вночі становитиме 13–18°, на півдні країни та Закарпатті — до 21°. Вдень повітря прогріється до 23–28°.

        У західних та більшості південних областей температура сягатиме 32°, а на Закарпатті місцями очікується сильна спека до 35°.

        У Київській області та Києві 26 червня прогнозують мінливу хмарність без опадів.

        На Київщині температура вночі становитиме 13–18°, вдень 23–28°. У столиці вночі очікується 16–18°, вдень 25–27°.


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