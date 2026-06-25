Понад 1 млрд євро для енергетики і транспортний фонд: головні результати конференції у Гданську

Україна на полях Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську домовилася про нову міжнародну підтримку для енергетики й транспорту. Йдеться про пакет енергетичних угод на понад 1 млрд євро та створення Фонду підтримки транспорту України.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про фіналізацію домовленостей щодо створення Фонду підтримки транспорту України. Його ключове завдання — відновлення інфраструктури та прискорення інтеграції України до транспортної мережі ЄС.

Спільну декларацію про практичну підтримку та перші внески до фонду підписали Міністерство розвитку громад та територій України, МЗС Литви, Міністерство клімату Естонії та Міністерство сільських справ та інфраструктури Швеції.

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Перші внески до фонду оголосили Литва, Швеція та Норвегія — близько 1 млн євро кожна. Естонія надасть 100 тис. євро. Кошти мають спрямувати на пілотні проєкти, які визначить Україна.

Фонд фінансуватиме ремонт і утримання транспортної інфраструктури, закупівлю спеціалізованої техніки та обладнання, розвиток автомобільної, залізничної, портової, аеропортової та прикордонної інфраструктури, а також посилення експортних маршрутів.

Україна визначатиме пріоритети та координуватиме реалізацію проєктів. Адміністрування фонду здійснюватиме литовська Central Project Management Agency, яка відповідатиме за закупівлі, реалізацію проєктів і прозоре використання коштів.

Окремо перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що на URC-2026 Україна вже підписала 28 міжнародних угод у сфері енергетики з партнерами з Європи, Північної Америки та Азії на загальну суму понад 1 млрд євро.

За його словами, йдеться про грантові угоди, кредитні домовленості, меморандуми та інвестиційні проєкти. Серед них — постачання ядерного палива для українських АЕС від британської компанії, фінансування для “Нафтогазу” від американського банку та підтримка “Укренерго” з боку ЄБРР.

Шмигаль наголосив, що головні завдання України зараз — підготовка до зими, розвиток розподіленої генерації та мобілізація міжнародної підтримки для енергетичного сектору.

Напередодні у Гданську також провели засідання енергетичного “Рамштайну”. До нього долучилися нові партнери, зокрема Південна Корея. Загалом уже анонсовано понад 375 млн євро підтримки, з яких 175 млн євро — внесок США.

Крім того, Україна підписала угоду з нідерландськими партнерами на 178 млн євро. Ці кошти спрямують на підготовку до зими та закупівлю енергетичного обладнання, зокрема газових турбін, трансформаторів і резервного обладнання.

Зі Світовим банком Україна працює над Новою енергетичною стратегією, візію якої презентували на URC-2026.

За словами Шмигаля, ці рішення є частиною системної підготовки до наступного осінньо-зимового періоду та посилення стійкості української енергосистеми.

“Це не просто фінансування окремих проєктів. Це інвестиція у стійкість України та у нову енергетичну архітектуру Європи”, — наголосив міністр.