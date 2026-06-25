Росіяни вдарили КАБами по Куп’янщині: є загиблий і поранені

У Харківській області одна людина загинула та ще четверо постраждали внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Куп’янського району. Про це повідомила ДСНС.

За даними рятувальників, окупанти завдали ударів авіаційними бомбами по житлових будинках на околиці селища Великий Бурлук.

Унаслідок атаки виникла пожежа та сталися руйнування у приватному житловому будинку. Вогонь охопив площу 150 кв. м.

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Крім того, пошкоджено ще шість приватних домоволодінь.

Також під авіаудар потрапило селище Приколотне Вільхуватської громади. Там внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки.

Рятувальники працювали на місцях ударів та ліквідовували наслідки російських обстрілів.