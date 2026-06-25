Лубінець закликав знизити прохідний бал НМТ зі 150 до 130 через умови війни

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки із пропозицією знизити граничний бал НМТ для конкурсного відбору зі 150 до 130. Про це він повідомив у своєму дописі.

За словами омбудсмана, цього року українські випускники складають НМТ в умовах повітряних тривог, багатогодинного перебування в укриттях, технічних збоїв і фактичної відсутності реального права на апеляцію щодо некоректних тестових завдань.

Лубінець заявив, що такі обставини створюють нерівні умови для вступу та впливають на результати тестування не через знання дітей, а через фактори війни й організації процесу.

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За червень 2026 року до омбудсмана надійшла 21 скарга на проблеми під час складання НМТ. Водночас він вважає, що реальна кількість таких випадків значно більша.

Лубінець повідомив, що вже направив листи до уряду та МОН із кількома пропозиціями. Перша — врахувати умови підготовки та складання НМТ у 2026 році й підтримати позицію ректорів щодо зниження прохідного бала зі 150 до 130.

За його словами, таку ініціативу підтримує і громадська організація “Спілка ректорів закладів вищої освіти України”, яка вже звернулася до міністра освіти і науки Оксена Лісового.

Також омбудсман пропонує повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань і забезпечити оприлюднення тестів та правильних відповідей після завершення НМТ.

Окремо Лубінець вимагає врегулювати проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях несвободи. Він наголосив, що такі діти мають гарантоване Конституцією право на освіту і не можуть бути позбавлені можливості вступити до вишу через прогалини в нормативному регулюванні.

Омбудсман навів приклад Одеси, де через повітряні тривоги діти провели понад 13 годин в екзаменаційному центрі без належних умов.

За його даними, лише третина обласних центрів складання НМТ працює в укриттях. На Сумщині та Харківщині цей показник становить 100%, у Миколаївській, Чернігівській та Черкаській областях — близько 90%, у Київській — 70%, у Рівненській — 50%. В інших регіонах ситуація, за словами Лубінця, залишається критичною.

Він також повідомив, що під час 138 моніторингових візитів до шкіл у 2025 році його команда встановила: більшість укриттів не відповідають вимогам безпеки, а в окремих закладах їх немає взагалі.

Лубінець згадав і випадок із випускницею з Вінниччини, яка через технічний збій втратила можливість скласти НМТ. Після втручання омбудсмана її допустили до додаткової сесії.

Крім того, він заявив про порушення права на освіту шістьох дітей, які перебували в СІЗО: адміністрація установи не забезпечила їм можливість скласти тестування. За словами Лубінця, загалом в Україні таких дітей 152.

“Право на освіту не може залежати від технічних збоїв чи неналежної організації. Держава повинна адаптувати систему освіти до умов війни, а не змушувати дітей розплачуватися за її недоліки власним майбутнім”, — наголосив омбудсман.