Україна отримала 3,2 млрд євро від ЄС: куди спрямують гроші

Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро. Кошти вже надійшли до Державного бюджету. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, гроші спрямують на посилення обороноздатності України та соціальної стійкості держави.

Свириденко подякувала Європейській комісії, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та лідерам країн ЄС за рішення про підтримку України.

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“Це важливе рішення для підтримки України”, — зазначила прем’єр-міністерка.