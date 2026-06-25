        Економіка

        Україна отримала 3,2 млрд євро від ЄС: куди спрямують гроші

        Сергій Бордовський
        25 Червня 2026 12:32
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        Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy/2794
        Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy/2794

        Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро. Кошти вже надійшли до Державного бюджету. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

        За її словами, гроші спрямують на посилення обороноздатності України та соціальної стійкості держави.

        Свириденко подякувала Європейській комісії, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та лідерам країн ЄС за рішення про підтримку України.

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        “Це важливе рішення для підтримки України”, — зазначила прем’єр-міністерка.


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