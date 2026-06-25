        Події

        У Москві жителів попередили про можливе відключення інтернету

        Віктор Алєксєєв
        25 Червня 2026 11:11
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        Ілюстративне фото / Фото: detector.media
        Ілюстративне фото / Фото: detector.media

        Жителі Москви почали отримувати від мобільних операторів попередження про можливі складнощі з доступом до інтернету.

        Про це повідомив телеграм-канал “Осторожно, Москва”, який опублікував повідомлення від оператора “Мегафон”.

        У тексті йдеться, що в регіоні можуть виникати проблеми з інтернетом “через забезпечення заходів безпеки”.

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        Водночас оператор зазначає, що звичайні дзвінки, SMS та деякі важливі сервіси продовжать працювати.

        З чим саме пов’язані можливі обмеження інтернету, наразі достеменно невідомо.


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