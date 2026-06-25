У Москві жителів попередили про можливе відключення інтернету

Жителі Москви почали отримувати від мобільних операторів попередження про можливі складнощі з доступом до інтернету.

Про це повідомив телеграм-канал “Осторожно, Москва”, який опублікував повідомлення від оператора “Мегафон”.

У тексті йдеться, що в регіоні можуть виникати проблеми з інтернетом “через забезпечення заходів безпеки”.

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Водночас оператор зазначає, що звичайні дзвінки, SMS та деякі важливі сервіси продовжать працювати.

З чим саме пов’язані можливі обмеження інтернету, наразі достеменно невідомо.