Apple видалила застосунки VK з App Store: у Москві хочуть швидше будувати “свій інтернет”

У Росії після видалення застосунків холдингу VK з App Store знову заговорили про прискорене створення так званого “суверенного інтернету”. Про це пише The Moscow Times.

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з інформполітики Марина Кім заявила, що рішення Apple стало аргументом на користь того, щоб Росія швидше будувала власну інтернет-інфраструктуру.

“Кращого аргументу за те, що свій інтернет треба будувати швидше, не вигадаєш”, — сказала вона.

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Із магазину App Store зникли застосунки холдингу VK, зокрема “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Дзен”, VK Video, VK Music, VK Messenger, Mail та VK Знакомства.

У VK заявили, що Apple ухвалила рішення в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення. У компанії також стверджують, що сам холдинг не перебуває під санкціями.

Раніше, 3 червня, з App Store також зник месенджер Max, який входить до структури VK. Apple пояснювала його видалення дотриманням санкційного законодавства і заявляла, що діє відповідно до законів країн, у яких працює.

За словами голови Мінцифри РФ Максута Шадаєва, пристроями на iOS користуються 25–30% росіян, а доступу до Max нібито позбулися понад 20 млн користувачів.

На цьому тлі в Росії дедалі активніше просувають інфраструктуру цифрової ізоляції. Йдеться про централізоване управління інтернет-трафіком, систему глибокої фільтрації DPI, обмеження доступу до іноземних ресурсів і створення “білих списків” сайтів та сервісів.

Паралельно Москва розвиває власні альтернативи західним платформам — магазин застосунків RuStore, месенджер Max, соцмережі VK, відеоплатформу RuTube та інші сервіси.

Фактично видалення застосунків VK із сервісів Apple російська влада використовує як додатковий привід для просування моделі контрольованого інтернету, де доступ до платформ і сервісів дедалі більше залежить від державних рішень та внутрішніх російських екосистем.