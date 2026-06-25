На Ukraine Recovery Conference 2026 планують укласти угоди на понад 10 млрд євро

У межах Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську планують підписати близько 160 угод та оголосити про понад 30 партнерств на загальну суму понад 10 млрд євро.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, у найбільшому за всю історію URC бізнес-ярмарку візьмуть участь понад 80 українських компаній та 2000 представників бізнесу з усього світу.

Реклама

Реклама

Також під час конференції має стартувати новий формат Енергетичної платформи. Вона стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки української енергетики.

Свириденко заявила, що головними пріоритетами України залишаються безпека, енергетична стійкість, розвиток приватного сектору та залучення інвестицій.

За її словами, відновлення України — це не лише відбудова зруйнованого, а й інвестиція у сильну Європу.

Окремим пріоритетом прем’єрка назвала посилення української оборонної промисловості. Вона зазначила, що український ОПК уже створює сучасні військові технології, які довели ефективність на полі бою та працюють на зміцнення європейської безпеки.

Свириденко також подякувала європейським партнерам за фінансовий інструмент підтримки України обсягом 90 млрд євро.

За її словами, Україна очікує, що вже під час конференції буде оголошено про перший транш у розмірі 3,2 млрд євро.

Прем’єрка назвала це черговим сигналом довіри до України та підтримки українських реформ.

Свириденко також наголосила на символічності проведення URC у польському Гданську — місті, де “вже перемагала солідарність”. За її словами, гасло “Немає свободи без солідарності” знову актуальне в часи спільних безпекових викликів.