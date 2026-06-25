Викрав, зґвалтував та жорстоко вбив 12-річну дівчинку: полтавця засудили до довічного ув’язнення

Полтавський районний суд призначив найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі — 57-річному мешканцю Полтави, який викрав, зґвалтував і жорстоко вбив 12-річну дівчинку. Прокурори Полтавської обласної прокуратури повністю довели в суді провину зловмисника, а публічне обвинувачення особисто підтримував керівник обласного відомства Євген Гладій. Окрім цього жорстокого злочину, суд визнав чоловіка винним у сексуальному насильстві щодо іншої малолітньої дитини.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Трагедія сталася ввечері 26 травня 2024 року біля одного з місцевих ринків, де дитина перебувала разом із матір’ю та вітчимом. Поки дорослі працювали, засуджений під’їхав на автомобілі, скористався довірливістю дівчинки та заманив її до салону, після чого зник у невідомому напрямку. Мати дитини одразу звернулася до поліції, і пошукова операція тривала чотири доби, упродовж яких правоохоронці та волонтери ретельно перевіряли двори, під’їзди, чагарники й лісові масиви.

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Як довели прокурори під час судових засідань, чоловік привіз викрадену дитину до свого помешкання, де зґвалтував її та фотографував роздягненою. Наступного ранку він вивіз дівчинку до лісосмуги і вбив, завдавши двох смертельних ударів ножем прямо в серце. Щоб приховати сліди жахливого злочину, полтавець обпалив тіло дитини газовими пальниками, після чого перевіз обгорілі рештки за 30 кілометрів до іншої лісосмуги та закидав їх гіллям.

Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканні засудженого правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон. На техніці виявили знімки оголеної малолітньої дитини, що дозволило слідству встановити ще один епізод злочинної діяльності — сексуальне насильство щодо 9-річної онуки знайомих чоловіка, яке він вчинив у серпні 2023 року.

За словами керівника Полтавської обласної прокуратури Євгена Гладія, обвинувачений постійно змінював свої свідчення, заперечував приналежність йому вилученої техніки та намагався переконати суд, що зустрічі з 12-річною дівчинкою нібито були узгоджені заздалегідь. Така поведінка свідчила про повну відсутність каяття та неусвідомлення протиправності власних дій. Суд визнав полтавця винним у викраденні дитини, зґвалтуванні, сексуальному насильстві, виготовленні дитячої порнографії, а також в умисному вбивстві з метою приховати інший злочин.