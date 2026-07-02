На Вінниччині перед судом постане педофіл за систематичне зґвалтування неповнолітньої дівчини

Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного жителя одного з сіл області, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини та виготовленні дитячої порнографії.

За даними слідства, на початку березня 2026 року обвинувачений познайомився зі своєю 14-річною односільчанкою. Родина дівчини мала статус такої, що перебуває у складних життєвих обставинах, і знаходилася на обліку в соціальних службах. Чоловік певний час спілкувався з підліткою, намагаючись увійти в довіру та налагодити з нею близькі стосунки.

Згодом зловмисник запросив дівчинку до свого помешкання, де зґвалтував її. Протягом наступного місяця чоловік неодноразово повторював свої злочинні дії, при цьому фіксуючи процеси насильства на камеру власного мобільного телефона. Сама постраждала тривалий час нікому не розповідала про пережите, оскільки сильно боялася осуду з боку односельців.

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Жахливі факти викрилися 12 березня, коли до родини дівчини з плановою перевіркою приїхали працівники соціальної служби. Саме їм потерпіла наважилася відкритися та розказати про сексуальне насильство. Правоохоронці оперативно затримали фігуранта, наразі він перебуває під вартою.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за статтями про зґвалтування неповнолітньої особи, а також про виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.