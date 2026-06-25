        Спорт

        Аргентина масово привітала Мессі з 39-річчям

        Віктор Алєксєєв
        25 Червня 2026 10:29
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        Вболівальники Аргентини на матчі з Австрією / Фото: Reuters
        Вболівальники Аргентини на матчі з Австрією / Фото: Reuters

        Аргентинці вийшли на вулиці та заполонили соцмережі привітаннями для Ліонеля Мессі, якому у середу виповнилося 39 років.

        Про це повідомляє Reuters. Масові привітання відбулися на тлі рекордної форми футболіста на чемпіонаті світу.

        Місцевий телеканал Telefé запустив кампанію під хештегом #CumpleLEO, закликавши аргентинців співати Happy Birthday для Мессі о 10:00 та 22:00 за місцевим часом. Час обрали як відсилання до номера 10, під яким грає капітан збірної Аргентини.

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        По всій країні люди збиралися з аргентинськими прапорами. Мессі вітали друзі у спортзалах, діти в школах, працівники магазинів і сусіди.

        У соцмережах з’явилися сотні повідомлень із привітаннями. Одна з груп працівників автосалону в провінції Буенос-Айрес подякувала Мессі “за стільки радості” та за те, що він представляє Аргентину на найвищому рівні.

        Частина фанатів прийшла до Обеліска в центрі Буенос-Айреса — одного з головних символів аргентинської столиці.

        71-річний Рубен Акоста розповів, що був там із шостої ранку.

        “Я люблю Мессі. Він інопланетянин. Мессі, ти один такий. Ти не з цієї планети. Ти прибув з іншої галактики”, — сказав уболівальник.

        Президента Аргентини Хав’єр Мілей також привітав футболіста. У своєму акаунті в X він написав: “З днем народження, L10NEL…!!! Вперед, Аргентино…!!!”

        Мессі, восьмиразовий володар “Золотого м’яча”, у понеділок став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. На нинішньому турнірі він забив п’ять голів у двох матчах.

        Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні коротко сформулював своє побажання для лідера команди.

        “Щоб він був щасливий”, — сказав Скалоні.


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