Аргентина масово привітала Мессі з 39-річчям

Аргентинці вийшли на вулиці та заполонили соцмережі привітаннями для Ліонеля Мессі, якому у середу виповнилося 39 років.
Про це повідомляє Reuters. Масові привітання відбулися на тлі рекордної форми футболіста на чемпіонаті світу.
Місцевий телеканал Telefé запустив кампанію під хештегом #CumpleLEO, закликавши аргентинців співати Happy Birthday для Мессі о 10:00 та 22:00 за місцевим часом. Час обрали як відсилання до номера 10, під яким грає капітан збірної Аргентини.
По всій країні люди збиралися з аргентинськими прапорами. Мессі вітали друзі у спортзалах, діти в школах, працівники магазинів і сусіди.
У соцмережах з’явилися сотні повідомлень із привітаннями. Одна з груп працівників автосалону в провінції Буенос-Айрес подякувала Мессі “за стільки радості” та за те, що він представляє Аргентину на найвищому рівні.
Частина фанатів прийшла до Обеліска в центрі Буенос-Айреса — одного з головних символів аргентинської столиці.
71-річний Рубен Акоста розповів, що був там із шостої ранку.
“Я люблю Мессі. Він інопланетянин. Мессі, ти один такий. Ти не з цієї планети. Ти прибув з іншої галактики”, — сказав уболівальник.
Президента Аргентини Хав’єр Мілей також привітав футболіста. У своєму акаунті в X він написав: “З днем народження, L10NEL…!!! Вперед, Аргентино…!!!”
Мессі, восьмиразовий володар “Золотого м’яча”, у понеділок став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. На нинішньому турнірі він забив п’ять голів у двох матчах.
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні коротко сформулював своє побажання для лідера команди.
“Щоб він був щасливий”, — сказав Скалоні.