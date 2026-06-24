ЧС-2026: нічия Англії, перемога Хорватії і плейоф для Колумбії

Збірна Колумбії стала однією з перших команд, які гарантували собі вихід у плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу. Водночас Англія та Гана після очного матчу у групі L поки не змогли достроково оформити путівку до 1/16 фіналу. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У матчі другого туру групи K Колумбія мінімально обіграла ДР Конго — 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 76-й хвилині забив захисник Даніель Муньйос.

Після перемоги над Узбекистаном у першому турі з рахунком 3:1 колумбійці підходили до гри з шансом достроково вийти до плейоф. Перемога над ДР Конго дозволила команді набрати шість очок у двох матчах і гарантувати місце в 1/16 фіналу.

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ДР Конго, яка стартувала на турнірі з нічиєї проти Португалії, залишилася з одним очком. Португалія після двох турів має чотири очки, Узбекистан — жодного.

У заключному турі групи K, який відбудеться 28 червня, Колумбія зіграє з Португалією, а ДР Конго зустрінеться з Узбекистаном. Колумбія вже забезпечила собі плейоф, решта команд продовжать боротьбу за другу путівку до 1/16 фіналу.

У групі L Англія та Гана зіграли внічию — 0:0. Обидві команди стартували на ЧС-2026 з перемог і в очному матчі могли визначити першого учасника плейоф від групи. Однак жодна зі збірних не змогла забити.

Ближчою до перемоги була Англія. Команда Томаса Тухеля значно переважала суперника за кількістю ударів — 19 проти 2. Водночас лише три удари англійців припали у площину воріт.

Найкращий шанс вирвати перемогу Англія мала на 86-й хвилині. Ніко О’Райллі влучив у поперечину, а Гаррі Кейн на добиванні з вигідної позиції пробив вище воріт.

Після нічиєї Англія та Гана мають по чотири очки і залишаються лідерами групи L, але ще не гарантували собі вихід у плейоф.

У другому матчі цієї групи Хорватія мінімально перемогла Панаму — 1:0. Єдиний гол на 54-й хвилині забив Анте Будимир, який незадовго до цього вийшов на заміну.

Для Хорватії ця перемога стала першою на турнірі. Віцечемпіони світу-2018 та бронзові призери ЧС-2022 набрали три очки і залишилися в боротьбі за вихід до 1/16 фіналу.

Після матчу Будимир визнав, що гра була складною для хорватів. За його словами, Панама діяла швидко, технічно сильно і створила проблеми у першому таймі.

“Нам потрібно було з чогось почати, і тепер ми починаємо з перемоги. Ми не пропускали, ми залишалися зосередженими”, — сказав автор переможного гола.

Захисник Марін Понграчич також зазначив, що Хорватії потрібно додавати в якості гри, якщо команда хоче пройти на турнірі якомога далі.

Перед заключним туром у групі L Англія має чотири очки, Гана — чотири, Хорватія — три, Панама залишається без очок. 28 червня Хорватія зіграє проти Гани, а Англія зустрінеться з Панамою.