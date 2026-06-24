У Сумській області внаслідок російських атак постраждали четверо людей. Під удар потрапив службовий автомобіль поліції та хлібокомбінат.

Про це повідомили в ГУНП в Сумській області.

У Сумській громаді внаслідок влучання російського безпілотника поранення дістали двоє чоловіків віком 48 та 56 років.

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У Глухові уночі росіяни атакували місцевий хлібокомбінат. За даними Сумської ОВА, два безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції. Люди не постраждали. Пошкоджені будівля хлібокомбінату та транспорт.

Наслідки удару по хлібокомбінату у Глухові / Фото: Сумська ОВА

Крім того, до медичного закладу звернувся 16-річний хлопець, який постраждав під час атаки БпЛА 17 червня на території Сумської громади. Також по медичну допомогу звернулася 56-річна жінка, травмована 22 червня внаслідок удару безпілотника по житловому будинку у Середино-Будській громаді.

У Білопільській громаді російські війська атакували службовий автомобіль поліції. Внаслідок удару транспортний засіб вигорів вщент.

Також у різних громадах області пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, цивільні автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.