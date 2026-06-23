У Кривому Розі після російського удару загинули троє людей, понад 20 поранені

На Дніпропетровщині троє людей загинули, ще 23 — попередньо постраждали внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу, повідомляє ДСНС.

Через російську атаку пошкоджені об’єкти промислової інфраструктури. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, а також екскаватор і легковий автомобіль.

Через ворожий обстріл виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

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Наслідки російського удару по Кривому Рогу / Фото: ДСНС

За інформацією президента України Володимира Зеленського, у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту.

За його словами, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. Рятувальники вже загасили пожежу.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Понад 20 людей дістали поранення, троє з них перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Президент заявив, що кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо.

«Доводять також і те, що кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО, будь-яке зволікання з постачанням для захисту України та українців — це фактично втрата життів», — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що світ не має мовчати про те, що досі немає жодного реального кроку Росії для закінчення війни.

За словами президента, на всі українські пропозиції дипломатії, зустрічей і кроків до миру Росія не дала жодної чіткої відповіді.

«Тиск потрібен. Тиск на Росію, щоб ситуація змінилася на краще», — заявив Зеленський.