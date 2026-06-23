        Кримінал

        На Київщині 58-річний чоловіка через ревнощі вбив свою 64-річну співмешканку

        Віктор Алєксєєв
        23 Червня 2026 13:31
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        Місце злочину / Фото: Нацполіція
        Місце злочину / Фото: Нацполіція

        У Бучанському районі Київської області чоловіку повідомили про підозру у вбивстві співмешканки. Про це повідомила поліція Київської області.

        За даними правоохоронців, у селі Музичі чоловік разом зі своєю співмешканкою за місцем тимчасового проживання вживав алкогольні напої.

        Під час застілля між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів. У ході конфлікту 58-річний чоловік схопив сокиру та завдав 64-річній жінці щонайменше 13 ударів.

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        Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

        Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

        Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства.

        Дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

        У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.


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