        Кримінал

        У Запоріжжі затримали дезертира, який співпрацював з ворогом

        Віктор Алєксєєв
        23 Червня 2026 13:14
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        Дезертир збирав для ФСБ дані про позиції Сил оборони у Запоріжжі / Фото: СБУ
        Дезертир збирав для ФСБ дані про позиції Сил оборони у Запоріжжі / Фото: СБУ

        Служба безпеки України затримала дезертира, який, за даними слідства, наводив російські атаки на оборонців Запоріжжя. Про це повідомила СБУ.

        Затриманим виявився місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав співпрацювати з ФСБ.

        За матеріалами справи, чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби після того, як після втечі з підрозділу почав писати прокремлівські коментарі у чатах Telegram-каналів.

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        У СБУ встановили, що через месенджер на нього вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю.

        Після вербування агент почав збирати для росіян дані про місця дислокації Сил оборони. Для цього він контактував зі знайомими і під час побутових розмов завуальовано випитував потрібну інформацію.

        За оперативною інформацією, після отримання орієнтовних геолокацій фігурант виходив на місцевість, щоб провести дорозвідку і «прозвітувати» куратору від ФСБ.

        СБУ задокументувала, як агент позначав на Google-картах розташування потенційних «цілей» і відправляв відповідні скриншоти російській спецслужбі.

        Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідувальної активності.

        Надалі фігуранта затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього виявили два мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованих контактів з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

        Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та дезертирство.

        Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


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