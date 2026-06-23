У Запоріжжі затримали дезертира, який співпрацював з ворогом

Служба безпеки України затримала дезертира, який, за даними слідства, наводив російські атаки на оборонців Запоріжжя. Про це повідомила СБУ.

Затриманим виявився місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав співпрацювати з ФСБ.

За матеріалами справи, чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби після того, як після втечі з підрозділу почав писати прокремлівські коментарі у чатах Telegram-каналів.

Реклама

Реклама

У СБУ встановили, що через месенджер на нього вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю.

Після вербування агент почав збирати для росіян дані про місця дислокації Сил оборони. Для цього він контактував зі знайомими і під час побутових розмов завуальовано випитував потрібну інформацію.

За оперативною інформацією, після отримання орієнтовних геолокацій фігурант виходив на місцевість, щоб провести дорозвідку і «прозвітувати» куратору від ФСБ.

СБУ задокументувала, як агент позначав на Google-картах розташування потенційних «цілей» і відправляв відповідні скриншоти російській спецслужбі.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідувальної активності.

Надалі фігуранта затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього виявили два мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованих контактів з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та дезертирство.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.