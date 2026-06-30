У Києві затримали колишнього “міністра” Криму, який працював на окупантів

Служба безпеки України затримала у Києві колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики, який після окупації півострова у 2014 році, за даними слідства, перейшов на бік Росії. Про це повідомила СБУ.

Російські паспорти й документи: у Києві затримали фігуранта справи про держзраду / Фото: СБУ

За даними спецслужби, після тимчасової анексії Криму фігурант оформив російське громадянство та запропонував окупаційній владі свою допомогу. Згодом призначений Росією “глава” Криму Сергій Аксьонов поставив його так званим “міністром палива та енергетики Республіки Крим”.

На цій “посаді”, як стверджує СБУ, він допомагав окупаційній адміністрації РФ встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова.

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Йдеться, зокрема, про Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони та газокомпресорні станції, а також нафтобази й нафтотермінали у Керчі та Феодосії.

За інформацією СБУ, протягом двох років після “призначення” фігурант намагався інтегрувати та “перереєструвати” кримські енергоактиви за законодавством країни-агресора.

Після “звільнення” з окупаційного уряду він, за даними слідства, продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму та очолив низку місцевих компаній видобувної галузі.

Співробітники СБУ затримали чоловіка в Києві, куди він приїхав для вирішення особистих справ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили російські паспорти, банківські картки та документи, які, за даними слідства, підтверджують його роботу на РФ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.