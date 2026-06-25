Спецоперація “Щур”: полковник СБУ отримав довічне за передачу таємних даних ФСБ РФ

Шевченківський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру, якого визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Про це повідомили Служба безпеки України та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними СБУ, колишнього високопосадовця затримали у лютому 2025 року внаслідок спецоперації під кодовою назвою “Щур”. Він був кадровим офіцером Служби безпеки, мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом.

Як встановило слідство, Козюру завербувала ФСБ РФ у березні 2018 року у Відні. За грошову винагороду він погодився збирати й передавати російським спецслужбам оборонні відомості, зокрема інформацію, що становить державну таємницю.

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За матеріалами справи, тривалий час агент був “законсервований” російською спецслужбою, однак наприкінці грудня 2024 року куратори з РФ відновили з ним контакт і визначили нові агентурні завдання.

Слідство встановило, що засуджений передавав ФСБ дані про обізнаність України щодо дислокації та переміщення російських військових угруповань, інформацію про командні пункти СБУ, військові частини, службові документи та аналітичні матеріали.

Також російську спецслужбу цікавили відомості про озброєння Сил безпеки і оборони, стан об’єктів критичної інфраструктури, наслідки ракетних ударів по українських містах, кількість поранених військових і цивільних, а також персональні дані представників вищого військово-політичного керівництва України.

За словами генпрокурора, у 2024–2025 роках Козюра систематично передавав інформацію про наслідки ударів по об’єктах у Києві, місця дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин і документи з грифом “таємно”.

Окремо він передавав російським спецслужбам документи щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, а також планів посилення протиповітряної оборони на цих об’єктах.

Для конспірації засуджений виходив на зв’язок із російськими спецслужбами через посередника. За даними СБУ, ним був експомічник колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів.

СБУ також ідентифікувала куратора агентурної мережі ФСБ — Юрія Шаталова — та задокументувала його злочини.

Для зв’язку з ФСБ Козюра використовував конспіративну квартиру в Києві. Там він контактував із резидентом із Росії за допомогою окремого мобільного телефона та Wi-Fi-роутера.

Під час обшуків за місцями перебування засудженого правоохоронці вилучили технічні засоби комунікації та інші речові докази його співпраці з російською спецслужбою.

У СБУ заявили, що під час багатоетапного документування злочинів використали агента у контррозвідувальній грі. Через нього українська спецслужба передавала росіянам великий масив дезінформації, контролюючи кожен його крок від початку шпигунської активності.

У своїх показах Козюра визнав, що працював на ФСБ РФ за фінансову винагороду.

Суд визнав його винним за статтями про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

“Той, хто носив українські погони і почав працювати на ФСБ, стає ворогом України. Для таких — лише найсуворіше покарання”, — заявив Руслан Кравченко.

Спецоперацію “Щур” у СБУ називали безпрецедентною, оскільки йшлося про викриття агента ФСБ у лавах самої української спецслужби. За даними слідства, засуджений мав доступ до чутливої інформації, яка могла становити загрозу обороноздатності держави під час повномасштабної війни.