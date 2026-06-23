На Харківщині сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу

На Харківщині сапери вилучили 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під час атаки РФ на місто Дергачі мешканці приватного будинку почули гуркіт і падіння нерозірваної авіабомби. Внаслідок цього була зруйнована господарча будівля.

На місце події прибули сапери. Вони евакуювали у безпечне місце мешканців прилеглих будинків.

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За допомогою інженерної техніки фахівці ДСНС на глибині приблизно п’ять метрів вилучили нерозірвану авіабомбу.

Після цього її транспортували на підривний майданчик і знищили шляхом контрольованого підриву.

На Харківщині нерозірвана авіабомба впала біля приватного будинку / Фото: ДСНС

У ДСНС нагадали, що у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета не можна наближатися до нього чи торкатися. Про знахідку слід негайно повідомити за номером 101 або 102.