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        На Харківщині сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу

        Віктор Алєксєєв
        23 Червня 2026 10:21
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        На Харківщині сапери вилучили 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

        Під час атаки РФ на місто Дергачі мешканці приватного будинку почули гуркіт і падіння нерозірваної авіабомби. Внаслідок цього була зруйнована господарча будівля.

        На місце події прибули сапери. Вони евакуювали у безпечне місце мешканців прилеглих будинків.

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        За допомогою інженерної техніки фахівці ДСНС на глибині приблизно п’ять метрів вилучили нерозірвану авіабомбу.

        Після цього її транспортували на підривний майданчик і знищили шляхом контрольованого підриву.

        На Харківщині нерозірвана авіабомба впала біля приватного будинку / Фото: ДСНС

        У ДСНС нагадали, що у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета не можна наближатися до нього чи торкатися. Про знахідку слід негайно повідомити за номером 101 або 102.


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