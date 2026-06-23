        Події

        На Сумщині після атак РФ загинули троє людей, серед них 13-річний хлопець

        Віктор Алєксєєв
        23 Червня 2026 07:32
        читать на русском →

        Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 громад Сумської області. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Сумської області.

        Російські війська застосовували ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

        Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 громад Сумської області / Фото: Нацполіція

        У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ударів БпЛА загинули 13-річний хлопець, 36-річний чоловік та 73-річна жінка. Травмовані 13-річна дівчина, 10-річний хлопець і 45-річний чоловік. Також постраждала 31-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок.

        Реклама
        Реклама

        У Білопільській громаді внаслідок ракетного удару поранені 30-річний чоловік та жінки віком 61, 42 і 55 років. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарську споруду, а також будівлі навчальних закладів.

        У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами поранено 57-річного чоловіка, травмовані жінки віком 35 і 47 років та 41-річний чоловік. Внаслідок удару ворожого дрона також травмовано 41-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, адміністративні, виробничі та складські приміщення.

        В Ямпільській громаді пошкоджено складське приміщення. У Ворожбянській, Шосткинській, Глухівській, Середино-Будській, Путивльській, Юнаківській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

        На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ.

        За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov