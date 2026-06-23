На Сумщині після атак РФ загинули троє людей, серед них 13-річний хлопець

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 громад Сумської області. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Сумської області.

Російські війська застосовували ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 громад Сумської області / Фото: Нацполіція

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ударів БпЛА загинули 13-річний хлопець, 36-річний чоловік та 73-річна жінка. Травмовані 13-річна дівчина, 10-річний хлопець і 45-річний чоловік. Також постраждала 31-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок.

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У Білопільській громаді внаслідок ракетного удару поранені 30-річний чоловік та жінки віком 61, 42 і 55 років. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарську споруду, а також будівлі навчальних закладів.

У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами поранено 57-річного чоловіка, травмовані жінки віком 35 і 47 років та 41-річний чоловік. Внаслідок удару ворожого дрона також травмовано 41-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, адміністративні, виробничі та складські приміщення.

В Ямпільській громаді пошкоджено складське приміщення. У Ворожбянській, Шосткинській, Глухівській, Середино-Будській, Путивльській, Юнаківській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.