Через суперечку навколо УПА віцеспікер Сенату Польщі повернув Україні дві нагороди

Віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський оголосив про повернення двох державних нагород України, якими його раніше відзначили за підтримку європейської інтеграції країни. Своє рішення він пояснив незгодою з позицією української влади щодо Волинської трагедії та діяльності ОУН і УПА.

Про це йдеться у листі Камінського до посла України, текст якого опублікувало польське видання 300Polityka.

Польський політик нагадав, що отримав нагороди за багаторічну роботу над розвитком польсько-українського партнерства, зокрема за підготовку першої в історії Європарламенту доповіді щодо членства України в ЄС.

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Камінський заявив, що Польща багато років підтримувала Україну на міжнародній арені та свідомо уникала загострення історичних суперечок заради розвитку двосторонніх відносин. Водночас, на його думку, ця політика «доброї волі» не отримала належної взаємності.

Окремо він згадав труднощі з проведенням ексгумацій польських жертв Волинської трагедії в Україні та заявив, що це контрастує з проведенням ексгумацій солдатів Вермахту на українській території.

У листі Камінський також висловив розчарування тим, що Україна, попри підтримку з боку Польщі та Європи, не засудила однозначно винуватців Волинської трагедії.

“Кожен народ має право самостійно формувати власну історичну пам’ять і обирати своїх героїв. Польща не буде нікому нав’язувати власне бачення історії. Однак Польща має право оцінювати такі рішення. Якщо героями стають особи, відповідальні за масові злочини проти цивільного населення, Польща має право і обов’язок реагувати”, — зазначив політик.

За словами Камінського, він приймав українські нагороди як символ спільних цінностей між двома державами, однак тепер вирішив повернути їх українській стороні.

“Це рішення я ухвалюю з глибоким жалем, але також із переконанням, що справжнє партнерство між народами може будуватися лише на фундаменті правди, поваги до жертв та взаємної чесності”, — написав він.