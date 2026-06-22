Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині загинула жінка, ще дев’ятеро людей поранені

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Також у районі пошкоджено поштові відділення, коледж, автозаправну станцію та житлову забудову.

Найбільше постраждав Нікопольський район. Рятувальники ліквідували пожежі в квартирі багатоповерхового будинку, приватному домоволодінні та на відкритій території.

Про це повідомили в ДСНС України .