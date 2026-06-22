Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині загинула жінка, ще дев’ятеро людей поранені

Протягом дня 22 червня російські війська понад 50 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атак загинула одна жінка, ще дев’ятеро людей дістали поранення.
Про це повідомили в ДСНС України.
Найбільше постраждав Нікопольський район. Рятувальники ліквідували пожежі в квартирі багатоповерхового будинку, приватному домоволодінні та на відкритій території.
Також у районі пошкоджено поштові відділення, коледж, автозаправну станцію та житлову забудову.
Унаслідок російських обстрілів зазнала пошкоджень інфраструктура у Криворізькому, Синельниківському та Кам’янському районах області.