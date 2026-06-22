        Події

        Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині загинула жінка, ще дев’ятеро людей поранені

        Галина Шподарева
        22 Червня 2026 20:04
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        Ліквідація пожежі після удару РФ на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС
        Ліквідація пожежі після удару РФ на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС

        Протягом дня 22 червня російські війська понад 50 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атак загинула одна жінка, ще дев’ятеро людей дістали поранення.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Найбільше постраждав Нікопольський район. Рятувальники ліквідували пожежі в квартирі багатоповерхового будинку, приватному домоволодінні та на відкритій території.

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        Також у районі пошкоджено поштові відділення, коледж, автозаправну станцію та житлову забудову.

        Унаслідок російських обстрілів зазнала пошкоджень інфраструктура у Криворізькому, Синельниківському та Кам’янському районах області.


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