        Події

        На Сумщині внаслідок удару БпЛА загинув 13-річний хлопчик, його батько та літня жінка

        Сергій Бордовський
        22 Червня 2026 09:41
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        Російський дрон ударив по будинку на Сумщині / Фото: ДСНС
        Російський дрон ударив по будинку на Сумщині / Фото: ДСНС

        У Зноб-Новгородській громаді Сумської області російський безпілотник вдарив по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули дитина та двоє дорослих. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        За його словами, удар був прицільним. Після влучання у будинку здійнялася пожежа.

        На місці загинули 36-річний чоловік, його 13-річний син та 73-річна жінка — мати його співмешканки.

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        Ще один син загиблого чоловіка, 10-річний хлопчик, дістав травми.

        У важкому стані в реанімації перебуває 13-річна дівчинка. Також постраждала її мати — 31-річна жінка.

        Григоров висловив співчуття рідним загиблих і повідомив, що лікарі роблять усе необхідне для порятунку дитини.


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