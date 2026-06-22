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        На трасі Київ — Переяслав зіткнулися два авто: спалахнула пожежа, четверо людей загинули

        Галина Шподарева
        22 Червня 2026 18:35
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        Четверо людей загинули у ДТП на Київщині / Фото: ДСНС
        Четверо людей загинули у ДТП на Київщині / Фото: ДСНС

        22 червня у Бориспільському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Після зіткнення машини загорілися, внаслідок чого загинули четверо людей, ще троє отримали травми.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

        Аварія сталася сьогодні вранці поблизу села Рогозів на автодорозі Київ — Переяслав. Повідомлення про ДТП надійшло до рятувальників о 7:24.

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        Після зіткнення двох легковиків спалахнула пожежа.

        Внаслідок аварії загинули чотири особи. Ще троє людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

        За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох загиблих.

        До ліквідації наслідків ДТП залучалися вісім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

        Пошкоджена у ДТП автівка на Київщині / Фото: ДСНС

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