На трасі Київ — Переяслав зіткнулися два авто: спалахнула пожежа, четверо людей загинули

22 червня у Бориспільському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Після зіткнення машини загорілися, внаслідок чого загинули четверо людей, ще троє отримали травми.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

Аварія сталася сьогодні вранці поблизу села Рогозів на автодорозі Київ — Переяслав. Повідомлення про ДТП надійшло до рятувальників о 7:24.

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Після зіткнення двох легковиків спалахнула пожежа.

Внаслідок аварії загинули чотири особи. Ще троє людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох загиблих.

До ліквідації наслідків ДТП залучалися вісім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.