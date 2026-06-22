Зеленський подякував Стармеру за підтримку України та запросив його до Києва

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за підтримку України та спільні рішення, які, за його словами, допомогли зміцнити безпеку в Європі.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі X.

“Велика Британія була, є і залишатиметься серед лідерів світу. Тут, в Україні, ми глибоко цінуємо Британію”, — зазначив Зеленський.

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Президент наголосив, що кожна зустріч і розмова зі Стармером була змістовною та спрямованою на досягнення конкретних результатів. Він подякував британському прем’єру за постійну залученість до підтримки України.

“Дякую за те, що ви завжди на зв’язку, завжди залучені та завжди прагнете робити те, що потрібно, і те, що дійсно допоможе”, — написав Зеленський.

Глава держави побажав Великій Британії та її громадянам успіхів у досягненні національних цілей, а також висловив упевненість у майбутньому країни.

Окремо Зеленський запросив Кіра Стармера відвідати Україну.

“Кіре, ви завжди є бажаним гостем в Україні”, — підкреслив президент.