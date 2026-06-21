Стармер може оголосити про відставку вже у понеділок

Британська газета The Observer повідомила, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, у понеділок подасть у відставку та оголосить графік свого відходу з посади. Водночас джерело в уряді заявило, що Стармер зосереджений на виконанні роботи глави уряду, повідомляє Reuters.

Загроза для позицій Стармера, яка наростала протягом кількох місяців, різко посилилася у п’ятницю, коли його суперник Енді Бернем здобув місце в парламенті, що дозволяє йому розпочати офіційний виклик лідерству.

За даними The Observer, Стармер обговорював це питання з дружиною у своїй заміській резиденції Чекерс перед ухваленням остаточного рішення. Старші фігури Лейбористської партії очікують чіткої заяви щодо його майбутнього вже у понеділок.

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Водночас урядове джерело заявило, що Стармер залишається зосередженим на своїй роботі, і вказало на його попередні заяви з цього приводу.

У п’ятницю британський лідер сказав, що боротиметься з будь-яким викликом своєму лідерству, і закликав лейбористів не руйнувати партію внутрішніми чварами.

Стармер привів лівоцентристську Лейбористську партію до переконливої перемоги на виборах 2024 року, але став глибоко непопулярним після низки скандалів і змін політичного курсу, які сформували у багатьох виборців загальне враження, що він не здатен забезпечити обіцяне покращення рівня життя.

Якщо Стармер піде у відставку або буде усунений, країна отримає сьомого прем’єр-міністра трохи більш ніж за десятиліття. Це буде найвища плинність за майже два століття, що відображає невдоволення провалами послідовних урядів у покращенні державних послуг і розв’язанні таких проблем, як нелегальна імміграція.

Понад 100 обраних депутатів від партії Стармера — приблизно чверть усіх представників Лейбористської партії в Палаті громад — публічно заявили, що хочуть, аби він пішов у відставку або оголосив графік свого відходу.

The Observer, не називаючи джерел, повідомила, що Стармер дійшов висновку про неможливість подальшого перебування на посаді після розмов із міністрами кабінету, радниками, донорами та профспілковими лідерами.

Бернем, 56-річний кар’єрний політик, у Лейбористській партії розглядається багатьма як найімовірніший наступник Стармера — через узгоджену передачу влади або офіційний конкурс за лідерство.

Створивши опору всередині Лейбористської партії як мер Великого Манчестера на півночі Англії, він у п’ятницю впевнено переміг на виборах за вакантне парламентське місце, відбивши загрозу з боку правопопулістської партії Найджела Фараджа.

Бернем не одразу кинув Стармеру офіційний виклик, але у переможній промові пообіцяв новий шлях для країни. Його союзники закликали Стармера погодитися піти у відставку та добровільно передати владу.

Колишній міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг також заявив, що готовий кинути виклик Стармеру.

Газета The Times у суботу повідомила, що Бернем звільнить міністерку фінансів Рейчел Рівз, якщо стане прем’єр-міністром, після того як його радники дійшли висновку, що вона не уособлює достатньої зміни курсу.