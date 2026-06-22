Сили оборони уразили центр космічного зв’язку “Дубна” у Московській області

Сили оборони України 21 червня та в ніч проти 22 червня завдали ударів по низці об’єктів російської армії, зокрема по центру космічного зв’язку “Дубна” у Московській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, на території центру космічного зв’язку після ураження спостерігається масштабне задимлення. Збитки противника уточнюються.

Також українські військові уразили полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області.

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Крім того, удари були завдані по пунктах управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

У Генштабі також повідомили про ураження командно-спостережних пунктів російських військ у районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та в районі Покровська Донецької області.

Окремо Сили оборони завдали удару по автомобільному мосту в районі Василівки Запорізької області. За даними Генштабу, цей міст використовувався для перекидання військ і забезпечення російської окупаційної армії.

За результатами додаткового аналізу також підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту “Кавказ” у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів.

У Генштабі зазначили, що ці об’єкти використовувалися для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України.

“Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України”, — наголосили у Генштабі.