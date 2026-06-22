Прем’єр Британії Кір Стармер оголосив про відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що піде у відставку. Новий лідер країни має бути визначений до повернення парламенту у вересні. Про це пише Reuters.

Стармер зробив заяву в понеділок біля резиденції прем’єра на Даунінг-стріт, 10. Він заявив, що прагне забезпечити впорядковану передачу влади.

“Питання, яке моя партія ставить зараз, полягає в тому, чи я найкраще підходжу для того, щоб вести нас на наступні загальні вибори. Я почув відповідь парламентської партії на це питання і приймаю її з гідністю”, — сказав Стармер.

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За даними Reuters, номінації кандидатів на його заміну мають відкритися 9 липня. Одним із головних претендентів на посаду називають Енді Бернема.

Стармер оголосив про відставку менш ніж через два роки після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах. Тоді лейбористи здобули переконливу більшість і повернулися до влади після тривалого періоду правління консерваторів.

Однак протягом останніх місяців тиск на Стармера всередині партії посилювався. Його рейтинги падали, а підтримка лейбористів слабшала на тлі економічних проблем і невдоволення виборців.

Ситуація загострилася після перемоги Енді Бернема на довиборах у окрузі Мейкерфілд, що дозволило йому повернутися до Вестмінстера. Reuters зазначає, що цей результат посилив очікування частини лейбористських депутатів, які бачать у Бернемі політика, здатного змінити становище партії.

Стармер подякував колегам за підтримку та згадав свою родину. За даними британських медіа, він також поінформував короля про своє рішення.

Після відставки Стармера Велика Британія може отримати вже сьомого прем’єр-міністра за останнє десятиліття.