Європу накрила сильна спека: у низці країн температура наближається до 40°

Сильна хвиля спеки охопила значну частину Європи: температура у низці країн наближається до 40 градусів. Через екстремальні погодні умови влада оголошує попередження, транспорт працює зі збоями, а туристичні місця та служби порятунку тварин фіксують додаткове навантаження. Про це пише Reuters.

Сплеск спеки припав на 21 червня — день літнього сонцестояння у Північній півкулі, який зазвичай відкриває три найспекотніші місяці року. Метеорологи попереджають, що екстремальні умови можуть початися раніше звичайного і тривати довше.

В Італії після кількох днів температури вище 35° влада оголосила “червоний” рівень небезпеки у восьми містах, зокрема в Болоньї, Флоренції, Мілані та Турині.

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У Римі паломники на площі Святого Петра під час традиційної недільної молитви Папи Римського ховалися від сонця під парасолями.

За словами метеорологів, підвищення температур спричинене масою гарячого повітря, що рухається на північ із Сахари. Її посилює потужна зона високого тиску, відома як “африканський антициклон”.

Ця система формує так званий “тепловий купол”, який утримує гаряче повітря над Західною та Центральною Європою і дозволяє температурі зростати день за днем.

В Іспанії метеослужба AEMET оголосила “червоні” та “помаранчеві” попередження у кількох регіонах. Там прогнозують температуру вище 39–40° на значній частині Піренейського півострова та на Майорці. За прогнозами, спека триватиме щонайменше до середини тижня.

У Мадриді жителі та туристи рятувалися від спеки вентиляторами й холодними напоями під час відвідування відомого блошиного ринку El Rastro.

Екстремальна спека вже впливає і на інфраструктуру. У Франції залізничний оператор SNCF скасував 71 міжміський поїзд щонайменше до понеділка на ключових маршрутах.

Голова SNCF Жан Кастекс заявив, що залізнична мережа “сильно постраждала” від високих температур, які можуть пошкоджувати контактні лінії та спричиняти розширення рейок. Для моніторингу мережі залучили 3500 працівників, ще 2000 мають проводити аварійні ремонти. Вразливих пасажирів закликали відкласти поїздки.

У Німеччині, де температура вже сягала 38°, метеослужба DWD попередила про сильні грози у східних регіонах, зокрема в Берліні. Там зливи порушили проведення фестивалю Fete de la Musique.

Через сильний дощ і вітер організаторам також довелося евакуювати територію тенісного турніру Berlin Open, де вболівальники очікували фіналу одиночного розряду між американкою Джессікою Пегулою та чешкою Ліндою Носковою.

Спека створює проблеми і для дикої природи. Центр порятунку тварин поблизу бельгійського міста Намюр повідомив, що за останні дні прийняв близько 150 тварин із ознаками теплового стресу. Особливо вразливими є молоді птахи.

Засновник центру CREAVES Ромен де Жагер пояснив, що пташенята часто вистрибують із гнізд, щоб не загинути від перегріву. За його словами, рятувальні центри по всій Бельгії перевантажені.

Експерти зазначають, що ситуація відображає ширшу тенденцію: через зміну клімату хвилі спеки в Європі стають частішими та інтенсивнішими.