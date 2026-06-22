Втрати Росії у війні проти України перевищили 1,393 млн військових — Генштаб

Станом на 22 червня 2026 року загальні бойові втрати Росії у війні проти України становлять близько 1 393 140 військових. За минулу добу українські військові ліквідували ще 1190 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія також втратила 12 050 танків, 24 805 бойових броньованих машин, 44 530 артилерійських систем і 1886 реактивних систем залпового вогню.

Втрати російської армії у засобах ППО становлять 1437 одиниць, літаках — 436, гелікоптерах — 353.

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Також знищено або виведено з ладу 1712 наземних робототехнічних комплексів і 366 164 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Лише за добу росіяни втратили 2015 таких безпілотників.

Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила 4787 крилатих ракет, 33 кораблі та катери, два підводні човни, 110 201 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн, а також 4321 одиницю спеціальної техніки.

Дані щодо втрат противника уточнюються.