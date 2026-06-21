Воротар Кюрасао встановив історичне досягнення на ЧС, зробивши 15 сейвів у матчі з Еквадором

Воротар збірної Кюрасао Елой Ром уже на другій хвилині матчу чемпіонату світу проти Еквадору зробив один із найефектніших сейвів турніру, зупинивши удар форварда Еннера Валенсії з близької відстані.

Цей момент задав тон його виступу, який став визначальним у кар’єрі та допоміг Кюрасао створити історію, пише Reuters.

Ром зробив 15 сейвів у матчі групи E, який завершився нічиєю 0:0. Це найбільша кількість сейвів у 90-хвилинному матчі в історії чемпіонатів світу.

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Завдяки цьому найменша країна, яка коли-небудь грала на чемпіонаті світу, з населенням близько 156 тисяч людей, здобула своє перше очко на турнірі.

Кюрасао повторив приклад іншого дебютанта турніру — Кабо-Верде, воротар якого Возінья допоміг своїй команді втримати нічию 0:0 з Іспанією у стартовому матчі групи H.

37-річний Ром, найстарший гравець у складі Кюрасао, витримав постійний тиск Еквадору. Серед його сейвів були удар Джона Єбоа з 18 метрів на 41-й хвилині та удар головою Валенсії у другому таймі.

Більше сейвів в одному матчі чемпіонату світу робив лише американець Тім Говард — 16 у поєдинку проти Бельгії в 1/8 фіналу турніру 2014 року, який завершився поразкою США в додатковий час.

«Я не думав про це під час гри», — сказав Ром журналістам, хоча пожартував, що його дратує те, що він не зміг дотягнутися до показника Говарда. Він назвав нічию результатом зусиль усієї команди.

Воротар збірної Еквадору Ернан Галіндес сказав, що Ром провів матч свого життя проти південноамериканської команди.

Голкіпер Кюрасао вже мав помітні виступи в історії своєї збірної.

У 2019 році Ром зробив понад десяток сейвів у першій перемозі своєї країни на Gold Cup проти Гондурасу. Втім, виступ на найбільшій футбольній сцені став додатковою віхою для країни з населенням близько 156 тисяч людей і особистим досягненням для самого воротаря.

Народжений у Нідерландах Ром в інтерв’ю FIFA на початку цього року розповідав, що вирішив грати за Кюрасао, бо ще маленькою дитиною мріяв потрапити на чемпіонат світу саме з цією країною.

Він отримав право представляти Кюрасао через свого батька і розповідав, що в юності їздив туди на відпочинок. У 2015 році Патрік Клюйверт, який тоді тренував збірну, запросив його до команди.

Виступ Рома також мав великий ефект у соцмережах: кількість підписників його Instagram зросла приблизно до 700 тисяч із менш ніж 100 тисяч до гри. Схожий сплеск популярності раніше пережив воротар Кабо-Верде Возінья.

Ром народився поблизу кордону з Німеччиною, має зріст 191 см і виступає за Miami FC у USL Championship. Більшу частину кар’єри він провів у нідерландському клубі Vitesse, а також грав за Columbus Crew у MLS і PSV Ейндховен в Eredivisie.

Кюрасао є автономною складовою країною у складі Королівства Нідерландів, а матч відвідали представники монаршої родини.

На грі були король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима. Після матчу Ром сам став для Кюрасао футбольною «королівською» фігурою.

Воротар розповів, що королівська пара святкувала разом із командою, танцювала після матчу, а королева навіть поцілувала його.

«Кюрасао! Ми здобули очко! Це історія!» — кричав журналіст із карибської країни, стрибаючи у пресложі після фінального свистка в Канзас-Сіті.

Головний тренер Дік Адвокат сказав журналістам, що його команді, можливо, знадобилося б, аби Еквадор залишився вчотирьох, щоб перемогти.

У підсумку одного гравця на ім’я Ром виявилося достатньо, щоб забезпечити Кюрасао історичну нічию.