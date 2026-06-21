Немає пального – немає зброї: як нова дронова стратегія України нищить російські лінії постачання

Нове покоління українських дронів середньої дальності серйозно порушує лінії постачання російської армії на південні ділянки фронту, завдаючи ударів по мостах, поїздах і паливних вантажівках — і даючи Києву шанс зірвати плани Москви щодо літнього наступу, пише CNN.

Відео та зображення приблизно 150 ударів по російських паливозаправниках, вантажівках та інших транспортних засобах були геолоковані й проаналізовані французьким OSINT-аналітиком Клеманом Моленом і волонтерською OSINT-групою Geoconfirmed, а також OSINT-командою CNN.

Ймовірно, багато інших ударів не були зафіксовані.

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Більшість із них сталися від початку травня, на додачу до різкого зростання кількості ударів по інших цілях, таких як портові об’єкти та судна.

З дальністю від 50 до 300 кілометрів ці дрони, усі виготовлені в Україні, призначені для того, щоб душити логістику російської армії, додаючи новий вимір ударів до української стратегії в той час, як війна триває вже п’ятий рік.

Серед новостворених дронів — FP-2 і Behemoth, який має крейсерську швидкість 180 км/год і може нести бойову частину вагою 70 кілограмів.

«Українці отримали засоби для початку масштабної дронової кампанії, щоб відрізати Крим від його головних шляхів постачання і ускладнити логістичну ситуацію Росії по всій лінії фронту», — сказав Молен CNN.

У неділю підтримуваний Росією регіональний уряд у Криму оголосив, що пальне буде доступне лише для державних установ, а не для звичайних громадян чи бізнесу.

У заяві для CNN Сили безпілотних систем України, вид військ, який відповідає за дронові операції, повідомили, що за останній рік кількість ударних місій середньої дальності зросла у 28 разів.

Мета, як зазначили там, полягає в тому, щоб придушити наступальний потенціал Росії; створити нездоланні логістичні та постачальні проблеми для сил противника; а також знищити російську протиповітряну оборону на окупованих територіях, щоб відкрити «коридори» для українських дронів більшої дальності.

Дронові удари зробили кілька маршрутів між Росією та окупованою Україною надто небезпечними для використання. Побічним ефектом є нестача пального і боєприпасів для російських фронтових військ на півдні України, що ще більше порушує воєнні цілі президента Росії Володимира Путіна.

Траса між Кримом і містом Мелітополь, окупованим російськими силами з перших днів війни, всіяна згорілими вантажівками та паливозаправниками, згідно з геолокованими відео. У Криму також зберігається постійний дефіцит пального.

Українські дрони взяли під повітряний контроль три траси, що проходять уздовж узбережжя до Криму, за словами аналітика Міка Раяна, автора блогу Futura Doctrina і колишнього старшого офіцера австралійської армії.

«Бензовози й вантажівки регулярно підпалюють», — визнав один російський військовий блогер. «Один за одним перерізаються зв’язки, які з’єднують півострів із материком».

Міністр оборони України Михайло Федоров називає це «логістичним локдауном», покликаним «системно знищувати російські спроможності» далеко за лінією фронту і «позбавити їх здатності вести активні штурмові дії».

«Ворог більше не почуватиметься в безпеці навіть на значній відстані від лінії зіткнення», — сказав Федоров минулого місяця.

Дослідження Молена свідчить, що ця стратегія працює.

Україна переосмислила глибину «зони ураження», сказав він, після нанесення на карту сотень українських ударів, що сягали до 300 кілометрів від лінії фронту.

«Баражуючі боєприпаси, які літають над ключовими маршрутами та націлюються на російську логістику, особливо військову техніку і паливні вантажівки», також були дуже ефективними, сказав Молен. За його словами, з січня 2026 року цілями стали 20 поїздів, багато з них — паливні, по всій лінії фронту.

Інші дослідники бачать подібну закономірність.

«Геолоковані кадри у травні так само показують, що українські сили вразили щонайменше 35 російських вантажівок та інших транспортних засобів поблизу трас» у Криму та інших місцях на півдні України, повідомляє Інститут вивчення війни.

Один із прикладів — найважливіший автомобільний маршрут, що з’єднує Крим з окупованою Україною, який проходить мостом біля села Чонгар. Український дроновий підрозділ неодноразово бив по мосту і публікував зображення великих дір у його дорожньому покритті.

Підтримувана Росією адміністрація в окупованій Херсонській області визнала пошкодження Чонгарського та інших мостів — рух по них неодноразово зупиняли, а для їхньої заміни встановлювали неефективні понтонні мости.

Пожежники гасять пожежу в музеї 10 червня в Севастополі, Крим, де розташована велика російська військово-морська база, після того як будівлю було пошкоджено українською дроновою атакою.

Вантажний рух через Чонгарський міст цього місяця скоротився на 71% лише за два тижні, за словами Роберта Бровді, командувача Сил безпілотних систем України.

За даними українських військових, удари змусили росіян використовувати альтернативний маршрут, і велику кількість вантажівок із військовими вантажами спрямували далі на захід. Цей маршрут — через місто Армянськ — також зазнав ударів.

«На той момент там зібралося близько 50 машин», — сказав Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку України.

Постійні удари означають, що інший міст, який з’єднує російську територію з Кримом через Керченську протоку, тепер є ще важливішою артерією.

Атаки України «збільшили значення Керченського мосту для підтримання логістики до Криму. Підозрюю, Україна спробує вразити міст українськими дронами або ракетами», — написав аналітик Роб Лі.

Керченський автомобільно-залізничний перехід, відкритий Путіним у 2018 році, вже був ціллю попередніх українських атак.

У неділю дрони вдарили по об’єктах по обидва боки Керченського мосту, зокрема по об’єкту морської логістики, який використовується для перевезення нафти в Краснодарському регіоні, і по нафтобазі, за словами президента України Володимира Зеленського. Місцева влада заявила, що загинули четверо людей.

Деякі траси, що ведуть із Росії в окуповану Україну, тепер закриті для військового руху через загрозу з боку цих дронів середньої дальності.

Підтримувана Росією влада в окупованому Луганську оголосила про зупинення руху двома трасами з Бєлгорода та Ростова-на-Дону в Росії — критично важливими маршрутами для постачання військових і окупованих територій.

«Останнім часом атаки на транспортну інфраструктуру регіону почастішали», — заявили там.

Україна також почала атакувати порт Маріуполя — стратегічний і промисловий вузол на Азовському морі в окупованій території.

Порт «було повністю відрізано від електропостачання, а логістику російських військ суттєво ускладнено», заявила Національна гвардія України, яка на початку цього місяця опублікувала відео численних ударів дронів по території порту.

Російські військові блогери невдоволені тим, що вони вважають повільною реакцією Міністерства оборони Росії.

Українська кампанія «вибиває нафтопереробні заводи на півдні, створює паливні та логістичні проблеми, а тепер ворог приземляє цивільну авіацію “караванами дронів”», — написав один із найпопулярніших блогерів Two Majors.

Відключення супутникових з’єднань Starlink у російських військ також допомогло українській кампанії.

Але аналітики, а також дехто в українській армії визнають, що перевага може тривати недовго.

«Україна, ймовірно, має унікальну й обмежену в часі можливість використати свою нинішню ініціативу, поки російські сили залишаються вразливими», — вважає Інститут вивчення війни.

Попри це, на думку Раяна, три рівні українських дронів — на полі бою, проти ліній постачання і глибоко всередині Росії — «посилюють тиск на російські сили, послаблюють їхні наступальні спроможності та формують поле бою для майбутніх українських наступальних операцій».

Російські сили на півдні України цього року вже втрачали позиції, частково через більшу вразливість їхніх ліній постачання порівняно з тими, що розташовані північніше.

«Спроможність контролювати все, що рухається через південну частину окупованої території, особливо з Криму», є досяжною, за даними незалежної української аналітичної групи Deep State, що ставить російські сили на півдні на «голодний пайок».