Дрони Сил оборони вразили Тюменський НПЗ

20 червня у Тюменській області російської федерації підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу, також відомому як «Антипінський».

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об’єкта становить понад 2000 км.

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Тюменський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру та має потужність близько 7,5–9 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії.

У ніч на 21 червня у Керчі уражено нафтовий термінал «ТЕС-Термінал-1». На території підприємства зафіксовано пожежу.

Термінал є одним із ключових об’єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів у Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.

Також у ніч на 21 червня уражено порт «Кавказ» у Краснодарському краї російської федерації. На території порту підтверджено пожежу.

Порт «Кавказ» є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом і задіяний у забезпеченні військ рф.

Окрім того, українські воїни завдали ураження залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного, залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області, а також залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара.

Зазначені об’єкти використовуються противником для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Також уражено пункт управління противника в районі Почаєва Бєлгородської області рф та пункти управління БпЛА окупантів у районах Мирного і Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області рф.