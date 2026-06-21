Рятувальниця, яка постраждала у Харкові, продовжить лікування у Львові

Рятувальницю Олександру Щебілову, яка отримала тяжкі поранення та втратила руку внаслідок повторного російського ракетного удару по Харкову в ніч на 15 червня, транспортували до Львова.

Про це повідомили у ДСНС.

У центрі Superhumans на неї чекають безкоштовне лікування, протезування та реабілітація.

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У ДСНС зазначили, що попереду в Олександри складний шлях відновлення, але вона не проходитиме його сама.

Служба заявила, що від перших хвилин після поранення забезпечує повний супровід своєї колеги та допомагає на кожному етапі лікування, реабілітації та повернення до повноцінного життя.

У ДСНС наголосили, що рятувальники, які отримують поранення під час виконання службових обов’язків, мають необхідне медичне та фінансове забезпечення, передбачені державою виплати й підтримку служби.

«Адже ті, хто щодня ризикує власним життям заради порятунку інших, не залишаються наодинці зі своєю бідою. Ми поруч сьогодні, будемо поруч завтра і стільки, скільки буде потрібно», — зазначили у ДСНС.

У службі також подякували всім, хто підтримує Олександру в цей непростий час: лікарям, партнерам, благодійникам, колегам, друзям і небайдужим людям.

«Коли біда приходить до тих, хто рятує інших, особливо важливо відчувати, що поруч є люди. І сьогодні Олександра знає: вона не сама. Вся родина ДСНС вболіває за неї та вірить у її відновлення», — заявили у ДСНС.