FT: Воєнна машина Володимира Путіна буксує у дроновій війні

Клуби диму над Москвою після того, як українські дрони цього тижня вдарили по найбільшому нафтопереробному заводу російської столиці, не могли показати це ясніше: технологічний прогрес Києва змусив сили Володимира Путіна наздоганяти, пише Financial Times.

Відтоді як президент Росії наказав розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році, московські сили покладалися на перевагу над Україною в чисельності та озброєнні на полі бою, водночас використовуючи авіаудари для атак по містах і енергетичній інфраструктурі далеко за лінією фронту.

Але українські інновації у сфері дронів середньої та великої дальності знищували авіабази, армійські колони та нафтопереробні заводи за сотні кілометрів углиб російської території. Тим часом московські війська захопили лише 164 кв. км території в період із лютого по травень проти 1151 кв. км за той самий період торік, за даними Black Bird Group, фінської групи моніторингу війни.

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«Проблема Росії полягає в тому, що нинішня тактика не дає інструментів для досягнення більших успіхів, а росіяни не змогли знайти нові інструменти», — сказав співзасновник Black Bird Еміль Кастехельмі.

Російський наступ зазвичай переживає паузу наприкінці зими та на початку весни, перш ніж активізуватися у травні. Але в червні його просування не показало ознак відновлення по всій лінії фронту.

Російські командири все ще наказують невеликим групам солдатів штурмувати поле бою, насичене дронами, у часто смертельних спробах знайти прогалини в українських лініях.

Але прогрес Києва у дроновій війні змінив ситуацію на користь України.

«Роботизація зробила чисельність військ набагато менш важливою, що змінило становище для київського режиму», — сказала людина, залучена до воєнних зусиль. «Потрібні 10 або 20 тисяч операторів дронів, а не сотні тисяч чоловіків, які сидять в окопах. Тож обличчя війни змінюється».

Дронова війна також суттєво підірвала кадрову перевагу Кремля. За словами українських посадовців, Росія вже майже пів року втрачає на полі бою більше людей, ніж здатна набрати їм на заміну.

Дані російського бюджету свідчать, що в першому кварталі 2026 року вона набрала 71 216 чоловіків проти 89 601 за той самий період торік, за словами Яніса Клюге, експерта з Росії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки.

«Російська держава або насилу шукає запізнілі відповіді на інноваційні нові рішення противника, або не знаходить їх узагалі», — сказала людина, залучена до неофіційних переговорів.

Там, де Україна розширила свої удари дронами та ракетами, ізолюючи сили Кремля на передовій і перерізаючи ланцюги постачання, російський елітний дроновий підрозділ «Рубікон» не зміг опанувати такі самі можливості, додала ця людина.

«Вони технічно відсталі, не можуть масштабувати це і не мають [зв’язку]», — сказала людина. «Це дуже показово. Уже не можна обходитися методами “порохової імперії” [артилерії та стрілецького вогню]».

Нова безперервна дронова кампанія України побудована навколо ударів на так званій «середній» глибині — близько 150 км за лінією фронту.

З травня сотні дронів усіх типів летіли в напрямку сухопутного коридору до Криму — важливої магістралі, яку російські сили використовують для постачання українського півострова, анексованого Москвою у 2014 році, а також військ, розгорнутих на південному фронті.

«На цьому етапі ми щодня б’ємо по вантажівках», — сказав Артем Бєлєнков, колишній керівник в аграрному бізнесі, який нині служить начальником штабу в українській 412-й дроновій бригаді «Nemesis». Російські війська довше чекають на постачання пального або боєприпасів, а логістичні підрозділи вдаються до менших, менш помітних вантажівок або їдуть гіршими сільськими дорогами замість рівної траси Р-280.

«Це не критично, але це боляче» для російської армії, сказав Бєлєнков.

Москва намагається відповісти на нові виклики, розпочавши велику кампанію із залучення новобранців до дронових підрозділів, таких як «Рубікон».

Але цей зсув має власні проблеми зростання. Російський оборонний сектор працює майже на межі можливостей, а рекордно низьке безробіття ускладнює залучення більшої кількості кваліфікованих працівників до передових технологій, зокрема виробництва дронів, за словами трьох західних розвідників.

Виробництво значною мірою застигло поза безпілотними системами та далекобійною зброєю — напрямами, на які Росія спрямовує найбільше ресурсів, сказали посадовці.

Хоча випуск продукції зріс, «військова промисловість вийшла на плато», сказав один із посадовців. «Вони вичерпали всі свої потужності. Немає способу наростити їх без інвестицій, а це займає роки».

Путін і його найвищі посадовці були змушені лише наполягати, що Росія все ще має перевагу у війні, применшуючи дедалі руйнівніші наслідки української ударної кампанії.

Російський президент проводить більшу частину свого часу, вручну керуючи воєнними зусиллями, і отримує доповіді від Валерія Герасимова, свого головного командувача, іноді до двох разів на день, сказали двоє колишніх високопосадовців Кремля.

«Він думає, що це питання часу. Це може бути швидше або повільніше, але він цього досягне», — сказав один із колишніх високопосадовців Кремля. «Путін дуже сильно перебуває під впливом військових, які справді добре вміють водити його за ніс. Він це розуміє, але він справді їм вірить і дозволяє їм це робити. Якби я слухав доповіді Герасимова тричі на день від світанку до сутінків, я б теж сприймав реальність інакше».

Під час національного свята на початку цього місяця Путін зустрівся у Кремлі з групою військовослужбовців, які неодноразово запитували його, коли російські сили розроблять відповідь на супутникову мережу Starlink Ілона Маска, яку Україна використовує для наведення ударних дронів на передовій.

Один із військовослужбовців сказав: «Противник впроваджує рої ударних дронів, керованих системами ШІ. Нам потрібно перевершити противника в цьому змаганні, а не відставати».

Путін — на очевидне здивування військовослужбовців — наполягав, що Росія вже розробила й запровадила власну відповідь Starlink, яка, за його словами, працює, але потребуватиме часу для масштабування. Потім міністр оборони Андрій Бєлоусов сказав йому, що запущено лише 16 одиниць, що Путін назвав «абсолютно недостатнім».

Коли його втретє запитали, коли Росія наздожене технологічний прогрес України, Путін поскаржився, що Москва стикається з колективною міццю країн НАТО, у довгій тираді, яка включала історичні згадки про Наполеона і Гітлера. «Є багато речей, яких у противника немає, а в нас є, і їх буде більше й вони будуть кращими», — підсумував він.

Але Росія все ще зберігає здатність завдавати Україні значної шкоди.

На передовій планерні бомби, які запускають російські літаки, невпинно б’ють по українських бліндажах, лісосмугах і багатоквартирних будинках у рекордній кількості. Нестача в Україні систем протиповітряної оборони також дозволяє російським літакам запускати радянські бомби ближче до лінії фронту та вражати українські позиції з моторошною точністю.

«Вони б’ють будь-куди, де, як їм здається, може бути українська позиція», — сказав FT один український оператор дронів, який працює поблизу опорного пункту Слов’янська.

«Вони зрівнюють усе із землею КАБами [планерними бомбами], а потім просочують солдатів по одному. Ми знищимо десяток, а одному вдасться сховатися», — сказав військовий.

Ця тактика допомогла російським підрозділам повільно просуватися всередині Костянтинівки — міста, де до 2022 року проживало близько 65 000 мешканців і яке нині є південним краєм ланцюга міст, що формують ключовий оборонний пояс України в Донецькій області. Українські війська, розгорнуті в місті, не змогли завадити російським групам проникати в місто «з усіх боків», написала у вівторок українська група моніторингу війни DeepState.

Але поза Донбасом російське просування майже відсутнє, тоді як українські війська здійснили кілька локальних контратак уздовж лінії фронту.

Очікується, що цього року Росія запустить понад 75 000 керованих бомб порівняно з приблизно 60 000 у 2025 році, згідно зі звітом українського військового дослідницького інституту.

Планерні бомби «досі є проблемою, для якої Україна не змогла знайти рішення», визнав Олексій Мельник, колишній підполковник Повітряних сил України, а нині співдиректор аналітичного центру Razumkov Centre у Києві.

Масовані хвилі дронів і ракет також тричі запускалися по Києву лише протягом останнього місяця. Повітряні сили України, зокрема, мали труднощі з протидією балістичним і гіперзвуковим ракетам на тлі постійної нестачі складних зенітних боєприпасів.

Новий темп атак «може бути відповіддю» на проблеми Росії на полі бою, за словами Конрада Музики, директора Rochan Consulting, польської аналітичної групи, що моніторить війну.

Росія «шукатиме різні способи впливу на ухвалення рішень Україною, але, окрім ядерної зброї, я не думаю, що вони справді можуть зробити багато, щоб змінити перебіг того, як розвиватимуться бойові дії протягом наступних місяців, якщо тільки вони не оголосять ще одну часткову мобілізацію», — сказав він.

У Москві застій у воєнних зусиллях зробив очевидним, що «підвищення рівня мобілізації людських, промислових та економічних ресурсів є єдиним виходом», сказала людина, залучена до неофіційних переговорів. «Питання в тому, якої форми це набуде і як вони це оформлять».