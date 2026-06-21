        Події

        У Полтаві після ворожої атаки загинули двоє людей, 14 травмовані

        Віктор Алєксєєв
        21 Червня 2026 10:20
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        Увечері 20 червня Полтава опинилася під ворожим обстрілом.

        За попередньою інформацією поліції, внаслідок атаки травмовано 14 людей, серед них шестеро дітей.

        Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні.

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        Також зафіксовано пошкодження будівель підприємств, житлових будинків та транспортних засобів.

        У Полтаві після атаки є загиблі та поранені / Фото: Нацполіція

        Слідчі поліції спільно з представниками Управління СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину російської федерації.

        Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази у міжнародних судах.


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