У Полтаві після ворожої атаки загинули двоє людей, 14 травмовані

Увечері 20 червня Полтава опинилася під ворожим обстрілом.
За попередньою інформацією поліції, внаслідок атаки травмовано 14 людей, серед них шестеро дітей.
Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні.
Також зафіксовано пошкодження будівель підприємств, житлових будинків та транспортних засобів.
Слідчі поліції спільно з представниками Управління СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину російської федерації.
Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази у міжнародних судах.