У Полтаві після ворожої атаки загинули двоє людей, 14 травмовані

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Слідчі поліції спільно з представниками Управління СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину російської федерації.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні.