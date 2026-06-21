Командувач СБС закликав українців у Криму триматися подалі від військових об’єктів

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що Москва «до останнього» триматиметься за Крим як за головний трофей війни, навіть у режимі «острова».

За його словами, для Росії Крим є «стовпом ідеології величі» та дає їй додаткові переваги, зокрема у вигляді «внутрішньої азовської водойми РФ».

Водночас Бровді зазначив, що Крим як плацдарм для атак на Україну вже став «військовим абсурдом».

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Командувач СБС описав подальший підхід як «рецепт борщу від Волелюбного Українського Птаху». Серед його складових він назвав «повний ППОпад», ураження залишків флоту, зупинку тіньового флоту, ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетичну пустелю і транспортний локдаун.

СБС вночі 21 червня уразили військові обʼєкти ворога в Криму: нафтобазу нафтоналивного термінала в Керчі, РЛС «Каста-2Е2» в Курортному, РЛС «Небо-У» у Керчі, газові компресорні станції в Ароматному, Журавлівці, Ключах. pic.twitter.com/YgHw0V1WZQ — Центр журналістських розслідувань (@InvestigatorUa) June 21, 2026

«Годуй, дідо бункерний, дотаціями, але не мрій контролювати, — як було, вже не буде», — заявив Бровді.

Він також звернувся до українців на окупованій території та закликав їх триматися подалі від військових об’єктів і всього вогненебезпечного.

«Українці на окупованій території, вибачте віднині за постійну тривогу, закриті мости/дороги, темряву, нетишу та стрес. Тримайтеся подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного, діліться корами та просто бережіться», — написав командувач СБС.

За словами Бровді, «Птах працює ювелірно», однак під час ударів можливі наслідки для прилеглих територій.

Він заявив, що іншого способу демілітаризувати окупований півострів та витіснити звідти окупантів не вбачається.

«Крим покладе Москву, це точка психологічного зламу», — зазначив Бровді.