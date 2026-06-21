На Львівщині автомобіль наїхав на шестирічного хлопчика

Максимальне покарання за цією статтею — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За фактом аварії слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 червня близько 17:05 у лісовому масиві поблизу озера в селі Терновиця Яворівського району, повідомляє поліція Львівської області.