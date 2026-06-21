        Події

        На Львівщині автомобіль наїхав на шестирічного хлопчика

        Віктор Алєксєєв
        21 Червня 2026 12:49
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        Поліція встановлює обставини ДТП з дитиною на Львівщині / Фото: Нацполіція
        Поліція встановлює обставини ДТП з дитиною на Львівщині / Фото: Нацполіція

        У Яворівському районі Львівської області внаслідок наїзду автомобіля травмований шестирічний хлопчик.

        Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 червня близько 17:05 у лісовому масиві поблизу озера в селі Терновиця Яворівського району, повідомляє поліція Львівської області.

        За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen Touran, 66-річний житель Яворова, здійснив наїзд на пішохода — шестирічного мешканця Новояворівська Яворівського району.

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        Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

        За фактом аварії слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

        Максимальне покарання за цією статтею — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

        Правоохоронці встановлюють обставини події.


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