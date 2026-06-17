Генштаб спростував заяви РФ про атаку українського дрона на автобус з білоруськими дітьми

Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви російської сторони про нібито атаку українського безпілотника на автобус із дитячою футбольною командою в Брянській області РФ.

Про це йдеться в офіційній заяві Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому відомстві наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області.

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У Генштабі назвали поширену російськими представниками інформацію черговою провокацією Кремля та спробою маніпуляцій.

«Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України», — зазначається у повідомленні.

У Генштабі також нагадали, що саме Росія систематично завдає ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об’єктах, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

У заяві зазначено, що внаслідок останніх ракетних ударів по Україні, зокрема по Києву, загинули десятки мирних жителів, серед яких є діти.

Українські військові підкреслили, що Збройні сили України завдають ударів виключно по законних військових цілях і не ведуть бойових дій проти цивільного населення.